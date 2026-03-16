Szoboszlai: fel kell ébrednünk

Csalódottan nyilatkozott Szoboszlai Dominik azután, hogy a Liverpool hazai pályán csak döntetlent játszott a Tottenham Hotspurrel az angol labdarúgó Premier League 30. fordulójában, ugyanakkor hangsúlyozta, bár nehéz helyzetben vannak, össze kell tartaniuk, mert Bajnokok Ligája-indulást érő helyen szeretnének végezni.

A magyar válogatott csapatkapitánya a vasárnapi találkozón a 18. percben egy jól eltalált szabadrúgással vezetéshez juttatta a Liverpoolt, de később nem sikerült növelni az előnyt, a vendégek pedig Richarlison révén a 90. percben egyenlítettek.

A 25 éves magyar játékos a Sky Sportsnak nyilatkozva először nehezen találta a szavakat arra, hogy már nem először vesztettek hasonló körülmények között pontokat.

„Megint az utolsó pillanatban. Nem is tudom, hányadszor fordul elő ez már az idény során. Tényleg nem tudom, mit mondjak. Fel kell ébrednünk”

– fogalmazott a középpályás, aki ezúttal is – mint már a szezon során többször – jobbhátvédként kapott szerepet.

„Úgy gondolom, az első félidőben kézben tartottuk a mérkőzést, a másodikban azonban nem úgy játszottunk, ahogy az elsőben, a kérdés, hogy miért” – mondta Szoboszlai, aki szerint az ellenfél kevés helyzetet tudott kialakítani. – „Valószínűleg le fogunk ülni együtt, és bár ez a legnehezebb időszak, össze kell tartanunk” – tette hozzá. Mint azt megjegyezte: még van idő megmutatni, mennyire szeretnék elérni a céljukat, már csak ezért is egységesnek kell maradniuk.

„Egymásért, a klubért kell küzdenünk, mert mindenki azt szeretné, hogy a következő idényben is a Bajnokok Ligájában játszhassunk”

– mondta Szoboszlai, aki öt gólt szerzett a mostani bajnoki idényben, de csapata ezen alkalmakkor csak egyszer gyűjtötte be a három pontot.

Győzelemmel a Liverpool a negyedik helyre zárkózhatott volna fel, ami BL-szereplést ér, de az egy ponttal csak az ötödik helyen áll.

