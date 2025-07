A nyári időszakban is emberéleteket ment a véradás!

A nyári időszakban talán még fontosabb felhívni a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. A szabadságolás, a nyaralás, a szünidei szórakozás sajnos gyakran balesettel végződik. Súlyosabb esetekben életmentő beavatkozás is szükséges, s ennek sokszor velejárója a vérátömlesztés, a transzfúzió. Így fokozattan nélkülözhetetlen a véradományozás a nyári hónapokban.

A Szlovák Nemzeti Transzfúziós Szolgálat véradást népszerűsítő kampányában több érdekes tényt is közöl a véradás fontosságáról. Mint írják, a legtöbb transzfúziót az onkológiai kezelés során veszik igénybe. Egy kezelés során akár ötven véradó adományára is szükség van. Ugyancsak sok adagnyi vérkészítményt igényel a szervátültetés. Ebben az esetben is akár félszáz egységnyi vért használnak fel az életmentés során.

Napi szinten a szlovákiai egészségügyi intézményekben különféle beavatkozások és kezelések során mintegy 550 transzfúziót végeznek embertársaink egészségének helyreállítása érdekében.

Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a tudomány mai állása szerint képtelen mesterséges úton előállítani az éltető testnedvet. Így csakis a véradás során adományozott vért tudják az egészségügyben felhasználni!

Egy véradó egyetlen önkéntes véradással akár három ember életét mentheti meg.

A Szlovák Nemzeti Transzfúziós Szolgálat a telephelyein kívül a nyári időszakban is folyamatosan szervez kihelyezett véradásokat Szlovákia-szerte.

A véradás során szigorú előírások betartásával és vizsgálatokat követően az adományozótól egyszerre 450 milliliternyi testnedvet vesznek le. A véradományon felhasználás előtt további vizsgálatokat végeznek el.

A transzfúziós szolgálat az elmúlt években kifejlesztett egy kommunikációs rendszert, melynek köszönhetően az önkéntes szöveges értesítést kap arról, hogy a véradományát felhasználtak az embertársainak megmentése érdekében.

„Az ön vére ma megmentett egy emberi életet, köszönjük!” – ennek az értesítésnek a szlovák verziója jelenik meg az adományozó telefonján. Mindez különösen megható érzés.

2024-ben a Szlovák Nemzeti Transzfúziós Szolgálat telephelyein több mint 96 ezer önkéntes személy adományozott vért, vérplazmát és vérlemezt. Emellett további több ezer, tízezer véradó az egyes kórházak hematológiai osztályain adományozott vért az elmúlt évben.

Szlovákia déli régióiban, Nyitrán, Érsekújváron, Besztercebányán és Kassán érhető el a Szlovák Nemzeti Transzfúziós Szolgálat, itt naponta lehet vért adni. Emellett a nagyobb járási kórházakban is lehetséges a véradás, bár általában a hétnek csak bizonyos napjain tudják végezni. Többek között az Agel cégcsoport komáromi és lévai egészségügyi intézményében is várják a véradókat.

Bővebb információt szlovák nyelven a transzfúziós szolgálat honlapján találnak.

Minden vércsepp számít, minden önkéntes véradó életmentő hős!

A szerző harmincszoros véradó.

Pásztor Péter/Felvidék.ma