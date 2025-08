Posztumusz díszpolgári kitüntetésben részesült Balogh Gábor Ipolybalogon

A XXI. Szent Korona Ünnep keretében vasárnapi ünnepi szentmise zárásaként adták át a posztumusz díszpolgári oklevelet Balogh Gábor Benedek részére. Az oklevelet a tragikus hirtelenséggel 2023. október 18-án eltávozott Balogh Gábor családja vette át. A rangos kitüntetést részben a kitüntetett meg nem élt nyolcvanadik életévéhez kapcsolódóan adományozták.

Mint az oklevélben szereplő indoklásban megfogalmazták:

„Ipolybalog község érdekében kötelességtudattal és alázattal végzett kiemelkedő tevékenységéért, a település jó hírnevének öregbítéséért, a társadalmi életben való aktív részvételéért és a felvidéki magyar közösség érdekében végzett önzetlen munkája elismeréseként adományozzák az elismerést.”

A díszpolgári kitüntetésre a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya a tavaszi területi konferencia után tett javaslatot Ipolybalog önkormányzatának.

Mint a javaslatban megfogalmazták, a területi választmány konferenciája egyhangúlag támogatja Ipolybalog egykori polgármesterének, a Csemadok egykori regionális alelnökének, a Nagykürtösi Területi Választmány elnökének, a Szent György Lovagrend tagjának, számos közéleti és civil elismerés birtokosának születése 80. évfordulója alkalmából (2025. július 30.), érdemei elismeréséül, posztumusz Ipolybalog díszpolgára elismerés (cím) adományozását.

Ipolybalog Önkormányzata 2025 júniusában határozott a cím adományozásáról.

Kliment Éva, a Nagykürtösi Területi Választmány nemrég megválasztott elnöke laudációjának bevezetőjében ismertette Balogh Gábor Benedek életének főbb mozzanatait. Mint elhangzott,1990-ben választották a község polgármesterévé, ezt a tisztséget nyugdíjba vonulásáig, 2006-ig töltötte be.

„Polgármesterként minden erejét a falu társadalmi, kulturális, sport- és egyházi életének felemelkedésére fordította. 2005-ben kezdeményezője volt a Szent Korona másolata elkészíttetésének, és az ipolybalogi templomban történő elhelyezésének. A mai rendezvény, a hagyományos Szent Korona Ünnep is erre az eseményre emlékezik”

– emelte ki.

A helyi sportegyesületnek húsz évig volt a vezetőségi tagja. Négy évig (1995–1999) az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Szülői Szövetségének elnöke volt. Mint elhangzott, mind magánszemélyként, mind tisztségviselőként kiállt a magyar iskolák mellett, amikor azok létét megkérdőjelezték, és különféle támadásoknak voltak kitéve.

Támogatta az anyanyelvi iskolák létjogosultságát, szükségességét, népszerűsítette azokat a szülők körében.

1963-tól volt a Csemadok tagja, 1996-tól a Nagykürtösi Területi Választmány elnöke, valamint 2005-től országos elnökségi tag és regionális alelnök. Ugyanakkor számos civil szervezetben töltött be funkciót, mások mellett a Szövetség a Közös Célokért Ellenőrző Bizottságának tagja, elnöke. 2003-ban alapító tagja a Nagykürtösi járás egyetlen magyar nyelvű lapjának, a KÜRTÖS közéleti havilapnak, amelynek felelős kiadója és szerkesztője is volt egyben. Gondolatébresztő cikkei ma is hiányoznak a lap hasábjairól – jegyezte meg Kliment Éva.

2000-ben lovaggá avatták a visegrádi székhelyű Szent György Lovagrendben.

„Balogh Gábor fáradhatatlanul dolgozott nemcsak települése, szűkebb régiója, hanem a felvidéki, sőt az összmagyarság érdekében is. Tevékenysége és érdeklődési köre sokrétű volt; a kultúra, a sport, a társadalmi élet területén kifejtett munkájával egyaránt hozzájárult az adott terület fejlődéséhez, hatékony működéséhez”

– summázta Kliment Éva.

Balogh Gábor születésének nyolcvanadik évfordulóján, július 30-án emléktáblát avattak a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya ipolynyéki székházának külső homlokzatán. Erről szóló tudósításunk ITT és ITT olvasható. A tervek szerint halálának évfordulóján, október 18-án Ipolybalogon avatnak emlékjelet a tiszteletére.

Pásztor Péter/Felvidék.ma