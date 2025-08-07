Home Magazin A Forma–1 versenyhétvégén csaknem százezer vendéget fogadtak a budapesti szállodák
Borítókép: Mogyoród, 2025. augusztus 3. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án. MTI/Vasvári Tamás

Az idei Forma–1 versenyhétvégén a budapesti szállodák majdnem százezer vendéget fogadtak, kihasználtságuk meghaladta a 86 százalékot. A legtöbb külföldi vendég Nagy-Britanniából, Lengyelországból és Németországból érkezett a jubileumi 40. Magyar Nagydíjra augusztus 1. és 3. között – közölte az MTI-vel szerdán a Visit Hungary a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján.

A tájékoztatás szerint a 96 ezer vendég 180 ezer vendégéjszakát töltött el budapesti szállodákban, ami 17, illetve 15 százalékkal több, mint az előző évi versenyhétvégén. A szálláshelyekre érkezők 91 százaléka külföldi volt, a nemzetközi vendégforgalom a tavalyi magas bázist 20 százalékkal haladta meg – tették hozzá.

A budapesti szállodák szinte telt házzal működtek, az alacsonyabb kategóriájú hotelek megteltek, a háromcsillagosok kihasználtsága megközelítette a 88 százalékot.

A nagyobb keresletnek köszönhetően az átlag szobaárak a megelőző hétvégéhez képest megduplázódtak.

A britek után a legtöbb külföldi Lengyelországból és Németországból érkezett, az élmezőnyben szerepel még az Amerikai Egyesült Államok és Románia – jegyezték meg.

A Hungaroring környéki településeken – Mogyoródon, Gödöllőn, Kerepesen, Veresegyházon és Nagytarcsán – a vendégek száma három és félszeresére, az általuk eltöltött éjszakák száma hatszorosára ugrott a megelőző hétvégéhez képest.

A közlemény idézi Csendes Olivér vezérigazgatót, aki szerint az idei Forma–1 jól szolgálta Budapest turisztikai márkájának további erősítését. A nemzeti marketingszervezet közösségimédia-kampányokkal, a versenyprogramon kívüli kikapcsolódási tippekkel támogatta az eseményt és 21 budapesti szállodának biztosított tájékoztató anyagokat, kiadványokat.

MTI/Felvidék.ma

