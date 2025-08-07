A szülők nem kellőképpen tájékozottak a humánpapilloma-vírus veszélyeivel kapcsolatban

Egy országos felmérés során megállapítást nyert, hogy az emberek általában nem kellőképpen tájékozottak a HPV veszélyeivel kapcsolatban. Szlovákiában a szülők 80 százaléka ugyan hallott már róla, de csak kevesebb mint negyedük rendelkezik elegendő információval. Az Egészségügyi Minisztérium ezért tájékoztató kampányt indít, amelynek célja a HPV-vel és a megelőzéssel kapcsolatos ismeretek bővítése. A felmérést a minisztérium megbízásából a Focus ügynökség végezte 1000, kilenc és tizenöt év közötti gyermeket nevelő szülő megkérdezésével. A TASR hírügynökséget a tárca kommunikációs osztálya tájékoztatta.

A felmérésből az is kiderült, hogy tíz szülőből nyolc tud a HPV elleni vakcina létezéséről, de majdnem a felük nincs tisztában azzal, hogy voltaképpen mi ellen véd. „A leggyakoribb információforrás számukra a gyermekorvos (34 százalék), a nőgyógyász (26 százalék) vagy a közösségi média (19 százalék) ” – tette hozzá az Egészségügyi Minisztérium.

A szülők ötöde válaszolta, hogy gyermekét beoltották HPV ellen, egyharmaduk pedig tervezi az oltás beadatását.

A megkérdezettek negyede nem tervezi gyermekének HPV elleni oltását, további negyedük pedig még bizonytalan a kérdésben. Az oltást elutasító vagy még határozatlan szülők 42 százaléka nem tudta megindokolni döntését, 16 százalék információhiányra hivatkozott, 11 százalék aggódik a mellékhatások miatt, hat százalék nem tartja fontosnak, vagy negatív értesülései vannak róla, öt százalék pedig nem tartja 100 százalékban hatékonynak a vakcinát.

Az eredmények a vírus okozta egészségügyi kockázatokkal kapcsolatos ismeretek hiányosságaira utalnak, különösen a férfiak vonatkozásában. „A HPV olyan fertőzést okoz, amellyel a legtöbb ember élete során találkozik. Egyes HPV-típusok mindkét nemnél onkológiai betegségek kialakulásához vezethetnek. A nők esetében leggyakrabban méhnyakrákról van szó, amely évente több mint 600 nőt érint Szlovákiában, és több mint 200 halálát okozza.

Jó hír viszont, hogy időben történő oltással megelőzhetjük a fertőzés kialakulását” – magyarázta Elena Prokopová, a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának vezető gyermekgyógyászati szakértője.

Ezzel összefüggésben az Egészségügyi Minisztérium kampányt indít, amelynek célja, hogy a humánpapilloma-vírussal és az oltással kapcsolatos alapvető információk közvetlenül a gyermekorvosi rendelőkben elérhetők legyenek. „A védőoltás hatékony és hozzáférhető megelőzési módszer, melynek lehetőségével azonban a szülők nem élnek kellőképpen, egyszerűen azért, mert nem rendelkeznek elegendő információval, vagy nem kaptak kellően közérthető tájékoztatást. Ezen szeretnénk változtatni. Arra törekszünk, hogy a szülők világos és érthető információkhoz jussanak, közvetlenül ott, ahol gyermekeik egészségügyi problémáit orvosolják” – mondta Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter.

A kampány részeként a minisztérium az illetékes kerületi önkormányzatokkal együttműködve tájékoztatást szolgáló anyagokat, matricákat terjeszt „HPV ellen oltunk” felirattal, valamint gyermekeknek szóló motivációs matricákat és infografikákat, amelyek gyakorlati, közérthető információkat tartalmaznak a HPV-ről, az oltás egészségügyi előnyeiről és annak folyamatáról.

A humánpapilloma-vírus, azaz HPV mindkét nemnél rákot okozhat, a méhnyakrák mellett hüvely-, pénisz- vagy végbélrákot is. A HPV elleni oltóanyag 12 és 15 éves kor között a leghatékonyabb. Ebben a korban az oltást teljes mértékben térítik az egészségbiztosítók.

