Ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott következő találkozóján számos kérdésre igennel válaszol, Trump közvetíteni fog egy háromoldalú találkozón, jelentette ki Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter a köztévé vasárnapi politikai vitaműsorában. Milan Majerský, a KDH elnöke azt hangsúlyozta, hogy a békéről nem lehet Ukrajna részvétele nélkül tárgyalni.

„Egyértelmű számomra, hogy amennyiben Zelenszkij elnök hétfőn (augusztus 18-án) több kérdésre igennel válaszol, Trump közvetíteni fog egy háromoldalú találkozón, és rendezi a konfliktust, különben azt fogjuk látni, hogy az oroszok Európa minden erőfeszítése ellenére folyamatosan nyomulnak előre” – magyarázta a miniszter.

Majerský hangsúlyozta, hogy bármely megállapodásnak Ukrajna és polgárai érdekeit kell szolgálnia. Szerinte elfogadhatatlan, hogy területi vagy politikai engedményekről Kijev közvetlen beleegyezése nélkül döntsenek. „Ukrajnának egyet kell értenie az engedményekkel, ebben nem dönthet helyette sem az EU, sem Trump, sem Putyin” – jelentette ki.

Kaliňák számára kulcsfontosságú, hogy a vezetők a békemegállapodásra, és nem tűzszünetre törekszenek. „És ugyanilyen fontos Vlagyimir Putyin azon mondata, hogy meg kell szüntetni a konfliktus minden okát, amelyek közül néhányat ismerünk, például Ukrajna NATO-tagságra való törekvését, és további, a kisebbségekkel való bánásmóddal kapcsolatos problémákat” – vélekedett Kaliňák.

Hozzátette, hogy minden békekötéshez szükség van bizonyos kompromisszumkészségre, szerinte az Ukrajna 2014 előtti határaihoz való visszatérés irreális követelmény.

Majerský erre azt válaszolta, hogy Ukrajna az 1990-es években lemondott az atomfegyverekről a biztonsági garanciákért és a területi integritásért cserébe, amelyet Oroszország ma megsért.

A jövőbeni ukrajnai fejleményekkel kapcsolatban a védelmi miniszter kijelentette, hogy tíz éven belül létrejöhet egy oroszbarát kormány Kijevben. „Állítom, hogy ez tíz éven belül mindenképpen meg fog történni. Az ok egyszerű. Nagyon jól ismerem Ukrajnát. (…) Az óriási különbségek országa, s Kijev ritkán volt képes kielégíteni annak minden részét” – jegyezte meg.

A vitaműsor résztvevői a védelmi kiadásokat és a konszolidáció kérdését is érintették. Kaliňák emlékeztetett arra, hogy bár Szlovákia formálisan teljesíti azt a kötelezettségvállalást, hogy bruttó hazai termékének két százalékát védelmi kiadásokra fordítja, a források nagy része úgynevezett duális projektekre megy – például kórházak vagy közlekedési infrastruktúra kiépítésére.

„A miniszterelnök világosan kifejtette, hogy idén nem fogjuk növelni a fegyverprojektekre fordított kiadásokat, de támogatjuk a duális projekteket.

A Nemzetvédelmi erők projektet is a duális projektek közé sorolom, ma már több mint 6500 regisztrált érdeklődőnk van” – fejtette ki.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk