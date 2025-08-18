Szent István-nap és az új kenyér ünnepe Bősön

Bősön 2025. augusztus 17-én ünnepelték Szent István király napját és az új kenyér ünnepét a Csemadok helyi szervezete szervezésében. A rendezvényt Nagy Anikó, a Csemadok helyi elnöke nyitotta meg, aki beszédében nemcsak az ünnep történelmi és kulturális jelentőségét emelte ki, hanem a program részleteit is ismertette.

A megjelenteket köszöntve külön üdvözölte Fenes Iván polgármestert, Mészáros Árpád alpolgármestert, mons. Szakál László János esperest, Oros Csaba tiszteletest, a megjelent képviselőket, valamint a helyi intézmények és iskolák vezetőit, a Csemadok tagjait és a 16. sz. Szécsényi István cserkészcsapat tagjait.

„Augusztus 20-án, Magyarország népe, az elszakadt nemzetrészeink és mindenütt, ahol magyarok élnek, megünneplik Szent István király ünnepét. Ez nem csupán egy vallási ünnep, hanem a magyar nemzeti identitásban és történelemben gyökerező esemény” – fogalmazott beszédében Nagy Anikó.

Kiemelte, hogy Szent István, az első keresztény magyar király uralkodása alatt teremtette meg a nemzeti egységet és a keresztény hit alapjait, amelyek ma is a magyar társadalom stabilitásának pillérei. „Ez a nap nem csupán a múltunkra tekint, hanem a jövőnkre is .

Szent István példája arra inspirál bennünket, hogy hűségesek maradjunk hazánkhoz, hitünkhöz és értékeinkhez”

– fogalmazott.

Az ünnepi műsor gazdag és színes volt. A Csemadok szavalói, köztük Csikmák Máté és Stifter Luca költeményekkel tisztelegtek az államalapítás előtt. Nagy Mónika, Nagy Gábor és Nagy Tamás szólóénekkel, míg az Aranykert néptáncegyüttes a Pántlika népi zenekar kíséretével látványos előadással járult hozzá az ünnep hangulatához. A program csúcspontjaként az új kenyér és búza megáldására került sor, amelyet az egyházak képviselői, mons. Szakál László János esperes és Oros Csaba tiszteletes végeztek el. A helyi gazdák – Bodó Teodor, Soóky Zsolt, Sóky János, Sóky György és a First Farms Kft. – által termesztett búzából készült kenyereket, valamint a Bernáth család, a Fodor-Csörgő család és a dunaszerdahelyi Danubia Rt. kenyereit Sándor Károly nyáradi pékmester készítette el hagyományos módon. Az új kenyér megszegésére Fenes Iván polgármestert kérték fel.

Nagy Anikó beszédében az új kenyér ünnepének jelentőségét is méltatta, amely a betakarítás végére és az új termés megáldására hívja fel a figyelmet.

„Az új kenyér ünnepe a múltat idézi fel, a jelenben éltetve a közösséget és reményt ad a jövőhöz”

– mondta. Kiemelte, hogy a kenyér, mint az élet alapvető eleme, a közösségi összetartozást és a természet iránti hálát szimbolizálja. A rendezvényen a helyi gazdák munkáját is elismerték, akik évről évre biztosítják a bősi földeken termesztett búzát, amelyből a mindennapi kenyér készül.

Az ünnep keretében megemlékeztek a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programról is, amelynek során a Kárpát-medence magyar gazdái jótékony célra ajánlanak fel búzát. Nagy Anikó idézte Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét, aki az idei edelényi búzaösszeöntési ünnepségen így fogalmazott:

„Az összeöntött búzaszemekkel a megújuló magyar életerőt ünneplik. Áldozatos munkájukkal a gazdák évről évre, jó és rossz időben egyaránt megújítják azt az életszerződést, amely a magyarságot a Kárpát-medencéhez köti.”

Az ünnepi műsor részeként Fenes Iván, Bős polgármestere mondott beszédet, melyben felidézte Szent István örökségét és a magyarság szellemi erejét.

Szent István alázatát és hitét állította beszéde középpontjába, kiemelve, hogy a király nem emberi nagyságra törekedett, országát a Szűzanyának ajánlotta fel.

Hatalmát alázattal helyezte annak a kezébe, akitől életének erejét, cselekedeteinek hitelét származtatni vélte”

– fogalmazott. A polgármester a gabona és az arany szimbolikáját is felidézte, hangsúlyozva, hogy ezek az értékek a Teremtő fényében nyerik el igazi jelentőségüket.

A magyarság összetartozását és a nemzeti identitás folytonosságát is hangsúlyozta:

„Magyarok vagyunk – mi mindannyian örököltük a magyar lélek teljességét. Ahogyan a mindenség üvegbe zárt ékszer Isten kezében; úgy a magyarság is teljes egészet alkot a szívünkben.”

Fenes Iván beszédében a magyarság jövőjéről is szólt, kiemelve, hogy a hagyományok és a nyelv ápolása biztosítja a nemzet továbbélését.

Végül a magyarság kitartására és az ország jövőjébe vetett hitére helyezte a hangsúlyt: „Ha buknunk kell, tudja meg a világ, hogy nem megyünk messzire! A lábak alatt, mélyen a csend és hűvösség otthonában is őrizzük majd a nap parazsát. Odalent majd aranyrögökké és gabonaszemekké válunk.

Felvidék.ma