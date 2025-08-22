Home Kitekintő Még nem időszerű a cseh katonák esetleges ukrajnai részvételével foglalkozni
Kitekintő

Még nem időszerű a cseh katonák esetleges ukrajnai részvételével foglalkozni

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Petr Fiala (Fotó: SITA)

Még nem időszerű a cseh katonák ukrajnai békemisszióban való esetleges részvételével foglalkozni – mondta Petr Fiala cseh kormányfő újságíróknak csütörtökön a dél-csehországi České Budějovicében, a nemzeti agrárszalonnál.

A miniszterelnök újságírói kérdésekre válaszolva Petr Pavel cseh államfő korábbi kijelentésére reagált. Az államfő a ČTK hírügynökségnek tett csütörtöki nyilatkozatában kiemelte: amennyiben egy ideiglenes megállapodás értelmében békefenntartó egységek küldésére kerülne sor Ukrajnába, abban Csehországnak is részt kellene vennie, mivel a békefolyamat aktív részese, és kezdetektől fogva határozottan kiáll Ukrajna mellett.

„Ukrajnában egyelőre nincs semmiféle béke. Míg a hozzá vezető utat sem ismerjük, csak most keressük. Nem tudjuk tehát, hogy milyen formát ölthetne egy esetleges nemzetközi békemisszió”

– fogalmazott Petr Fiala.

Hangsúlyozta, hogy elsősorban az ukrán hadsereg harcképességét kell felújítani. „Európa biztonságának legfőbb jövőbeni garanciáját az jelenti, ha újra kiépítjük az erős ukrán hadsereget, amely alapvető elrettentő erőt képviselne Oroszországgal szemben” – vélte.

Jana Černochová védelmi miniszter az elnök nyilatkozatára reagálva csütörtökön Prágában újságírók kérdéseire válaszolva kijelentette: egyelőre nincs napirenden semmiféle olyan követelmény, hogy Csehország tagja legyen az esetleges nemzetközi békeerőknek Ukrajnában. A miniszter szerint ugyanakkor

Csehország azon államok közé tartozik, amelyek tűzszünet esetén készek tárgyalni cseh katonák Ukrajnába küldéséről, feltéve, hogy ez nem veszélyeztetné az életüket.

A hatályos alkotmány szerint a cseh katonák külföldi bevetéséhez a kormány és a parlament két házának jóváhagyása szükséges.

MTI

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Újabb támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz–belorusz határnál

A béke irányába tett erőfeszítéseket folytatni kell

Amerikai–európai vámmegállapodás: az amerikaiak megették reggelire a brüsszeli...

Az utolsó nagy középiskolás tábor indul vasárnap délután...

Nyolcvan éve tért haza a Szent Jobb-ereklye

Sok helyszín szerepel a lehetőségek között a Putyin–Zelenszkij...

Farkas Bertalan és Kapu Tibor kapta a Magyar...

„Hazánk otthona azon magyaroknak is, akik távol élnek...

Trump: a Krím visszaszerzése és a NATO-tagság lehetetlen,...

Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma