Barangolás a palásti 1552-es emlékparkban és annak környékén

„Vándor, ki erre jársz, csendesen lépj. Vérrel feláztatott föld, amin lépsz. Sok jó vitéz halt itt meg. A hűséget, mi itt járt, ne felejtsd el! Csendesedj el, s mondj el értük egy imát” – olvasható az 1552-es emlékpark bejáratában. Az emlékparkot a hozzá tartozó Thúry György-tanösvénnyel a dombok és a kis tisztások között megbúvó Palást község határában találjuk. A közel tíz évvel ezelőtt kialakított parkkal az 1552. augusztus 10-én és 11-én lezajlott palásti csata keresztény hőseire emlékeznek.

A mohácsi vész után az egyik legnagyobb mezei ütközetre került sor Palást határában. Az Erasmus Teuffel vezette seregre Ali budai basa meglepetésszerűen rátámadott. A török had súlyos verességet mért a német, olasz, cseh, morva zsoldosokból és a lévai és győri várőrség magyar katonáiból verbuvált seregre.

A palásti csatában több száz keresztény vesztette életét, köztük Sbardellatti Ágoston váci püspök. Több ezren pedig török rabságba estek. A végzetes kimenetelű csatáról Tinódi Lantos Sebestyén históriás énekben emlékezett meg.

A csata helyszínén a főút mentén egy kis kápolna emlékeztet a történelmi eseményre. A palástiak kezdeményezésére közel tíz évvel ezelőtt épült ki a kápolnával szemben, a főút túloldalán az 1552-es emlékpark. Átadására 2016. augusztus 14-én került sor.

A helyiek kezdeményezésére a közösség támogatásával létrejött park méltó mementója az 1552-es eseményeknek. A parkban egyedi kivitelezésű információs táblák mesélik el a több mint 470 évvel ezelőtti eseményeket. Magyar mellett szlovákul, angolul, németül és törökül is olvashatunk a csatáról.

Az emléktáblák míves kivitelezése Hojsza Zoltán keze munkáját dicséri. Az emlékparkban a zászlórudak mellett egy nagy keresztet helyeztek el. Egy korabeli ágyú is látható a parkban. Az évek során több emléktábla került ide. A park szélén pihenőhelyet alakítottak ki, tábortűz gyújtására alkalmas terep szintén része komplexumnak.

A középtúri születésű Thúry György emlékére egy tanösvényt hoztak létre, amely az emlékpark felé magasodó erdőbe vezet. A mintegy 15–20 perces túraút a 248 méter magasan lévő kilátónál végződik. Az erdő lombfái fölé magasodó kilátóból csodás panoráma nyílik a csata egykori helyszínére, valamint a községre és annak környékére.

Egy kellemes délutánt tölthetünk el az emlékhelyen. A feltöltődés mellett a történelmünk egy szegletével ismerkedhetünk meg, fejet hajtva a dicső hősök előtt.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma