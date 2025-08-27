Több mint 1200 alkalmazott hiányzik az iskolákból a tanévkezdés előtt

Néhány nappal a tanévkezdés előtt még 1200 alkalmazott hiányzik az iskolákból, főleg felső tagozatos pedagógusok. A helyzet alig valamivel jobb, mint tavaly – derül ki az Eujobs.sk oldal adataiból, melyet az Alma Career társaság összegzett.

„Az Edujobs.sk oldalon az iskolák ingyen tehetik közzé álláshirdetéseiket, jelenleg 1248 alkalmazottat keresnek. Tavaly ilyenkor 450-nel több ilyen álláshirdetés volt. A hirdetések 82%-a (1020) nem pedagógiai alkalmazottra vonatkozik” – közölte a társaság.

Az alapiskolák felső tagozataira összesen 239 pedagógusi állást kínálnak, a középiskolák 149 betöltetlen tanári állást hirdettek meg, az óvodák pedig 103 óvónőt keresnek, az alsó tagozatokon 100 betöltetlen pedagógusi állás van.

Így összességében az alap- és középiskolák 482 tanárt vennének fel. Emellett jelenleg 9 iskolaigazgatói poszt betöltetlen.

A legtöbb iskola matematikatanárt keres, közel 100-at, ezután következnek az angoltanárok, az informatikatanárok, a fizikatanárok és a szlovák szakos tanárok.

Pozsony megyében még 232 tanár hiányzik, Nagyszombat megyében 60, Kassa és Nyitra megyében 46.

„Bár az álláshirdetések száma valamivel kevesebb, mint tavaly, továbbra is nagy a pedagógushiány. Ezenfelül az iskolák nehezen találnak takarítónőket, konyhai kisegítő munkaerőt és szakácsnőket” – tette hozzá az Alma Career.

TASR/Felvidék.ma