Home Kitekintő Megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlat
Kitekintő

Megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlat

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: honvedelem.hu)

 

Szeptember első hetében megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete – tudatta a Honvédelmi Minisztérium szombaton az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint az előre tervezett, NATO-keretek közt megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat során

hat héten keresztül mintegy 22 ezer katona – hivatásosok és tartalékosok egyaránt – vonul fel az ország több pontján számos komplex műveletben részt véve.

A gyakorlat végrehajtása kapcsán – csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt – továbbra is fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján. Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlathoz kapcsolódóan, Fajsz-Dombori térségében végrehajtott katonai manőver miatt közúton végrehajtott eszköz-átcsoportosításra kell számítani szeptember 8. és 10. között – olvasható a közleményben.

A HM közlése szerint az említett időszakban katonai gépjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani Szentes – Kiskunfélegyháza – Fülöpjakab – Jakabszállás – Soltvadkert – Kiskőrös – Öregcsertő – Drágszél – Miske – Fajsz, valamint a Szentes – Kiskunfélegyháza – Fülöpjakab – Jakabszállás – Soltvadkert – Kecel – Császártöltés – Sükösd – Dusnok – Fajsz útvonalakon és vissza.

Szeptember 7-én az MH 1. Tűzszerész és Folyamőrezred is megkezdi átcsoportosítását 2 db aknamentesítő hajóval és 29 fővel aznap Bajáig, ahonnan szeptember 8-án és 9-én a Baja-Fajsz folyami útvonalon mozogva a honvédség erőinek dunai átkelését biztosítják Dombori-Fajsz térségében. A két aknamentesítő hajó szeptember 10-én visszacsoportosítást hajt végre az MH Hadikikötőbe – közölte a minisztérium.

További információ a https://honvedelem.hu/hirek/ oldalon olvasható.

MTI/Felvidék.ma

 

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Megnyitotta 160. tanévét a Színház- és Filmművészeti Egyetem

Hat magyar konzul és folyamatos ügyelet segíti a...

„A magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg”

Elhunyt Kásler Miklós

„Magyarország azért vásárol orosz kőolajat, mert nincs más...

Fico Ungváron tárgyal az ukrán elnökkel

Az Isten szolgája Esterházy János vándorkiállítás a lengyelországi...

A nyugati cégek visszavágynak Oroszországba

Brüsszelnek fel kell lépnie Ukrajna magyar energiabiztonságot fenyegető...

A Európai Bizottság szerint továbbra sincs semmi gond...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma