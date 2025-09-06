A nyitrai 50. Agrokomplex kiállításai képeken

Az 50. Agrokomplex nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás a szlovák Mezőgazdasági Minisztérium szervezésében Nyitrán 2025. szeptember 3. és 7. között került megrendezésre, bevonzva az iskolás korosztályt.

A jubileum alkalmából több mint 500 kiállító vett részt a legnagyobb mezőgazdasági gépbemutatóval, valamint gazdag kísérőprogramokkal – például juhász-bemutatóval, traktorparádéval és különböző szakmai versenyekkel. Az idei különlegességek közé tartozott a liptói pásztorral és több mint 200 nyájjal bemutatott bárányok felvonultatása, a tradicionális sajtkészítés, a fiatal állatok nemzeti és nemzetközi kiállítása (nyulak, baromfi, galambok), továbbá a magyarországi és európai agrárszektor képviselőinek interaktív bemutatói és szakmai programjai. Idén a szarvasmarha kimaradt a kiállításból a száj- és körömfájás járvány miatt.

Fotó: Pósa Homoly Erzsó

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma