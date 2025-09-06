Home Képriport A nyitrai 50. Agrokomplex kiállításai képeken
Képriport

A nyitrai 50. Agrokomplex kiállításai képeken

Pósa Homoly Erzsó
Pósa Homoly Erzsó

Az 50. Agrokomplex nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás a szlovák Mezőgazdasági Minisztérium szervezésében Nyitrán 2025. szeptember 3. és 7. között került megrendezésre, bevonzva az iskolás korosztályt.

A jubileum alkalmából több mint 500 kiállító vett részt a legnagyobb mezőgazdasági gépbemutatóval, valamint gazdag kísérőprogramokkal – például juhász-bemutatóval, traktorparádéval és különböző szakmai versenyekkel. Az idei különlegességek közé tartozott a liptói pásztorral és több mint 200 nyájjal bemutatott bárányok felvonultatása, a tradicionális sajtkészítés, a fiatal állatok nemzeti és nemzetközi kiállítása (nyulak, baromfi, galambok), továbbá a magyarországi és európai agrárszektor képviselőinek interaktív bemutatói és szakmai programjai. Idén a szarvasmarha kimaradt a kiállításból a száj- és körömfájás járvány miatt.

Fotó: Pósa Homoly Erzsó

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az ipolysági magyar iskolaközpont tanévnyitója képeken

A balonyi lélekharang felszentelése képeken

Testvértelepülési Találkozó Ipolynyéken – képekben

Üdvözlet a teszéri kilátóról!

IV. Béla király nyomában – III. rész: Trogir...

A XXV. országos tanévnyitó ünnepség Bátkában képeken

Hangulatképek az 59. Országos Népművészeti Fesztivál szombati napjáról

IV. Béla király nyomában – II. rész: Klissza...

Augusztus huszadikai ünnepség Rimaszombatban képeken

Barangolás a palásti 1552-es emlékparkban és annak környékén

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma