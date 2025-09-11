Nemcsak az országban, hanem egész Közép-Európában egyedülálló a komáromi sugárterápia

Az AGEL Komáromi Kórháza szeptember 11-én megnyitotta legújabb sugárterápiás részlegét, amelynek része egy egyedülálló Halcyon lineáris részecskegyorsító. Ez a technológiai berendezés az első Szlovákiában, de Közép-Európában is ritkaságnak számít – hangzott el az ünnepélyes átadón.

Marie Marsová, az AGEL csoport alelnöke köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve a komáromi kórház vezetőségét, akiknek köszönhetően az egészségügyi intézmény évről évre újabb fejlesztéseket hajt végre. Csenger Tibor (Magyar Szövetség), Nyitra megye alelnöke arról szólt, hogy a megye és az AGEL között létrejött hosszú távú bérleti szerződés jó döntés volt, az AGEL jó és megbízható partnere a megyének.

„A megye és a kórház is abban érdekelt, hogy jó minőségű, megbízható és korszerű szolgáltatást nyújtsunk a betegeknek, a régióban élőknek” – fogalmazott.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere azt emelte ki, hogy az elhivatott munkát végző kórházi alkalmazottak, szakemberek és a kórház vezetősége mellett a megyei képviselők szerepe is kiemelkedően fontos a kórház fejlesztésében. Miroslav Jaška igazgató külön megköszönte Farkas Iván és Becse Norbert (mindketten Magyar Szövetség) megyei képviselők támogatását, munkáját.

Hangsúlyozta, az új berendezésnek köszönhetően az onkológiai betegek kezelése pontosabb, biztonságosabb és kényelmesebb lesz. A beruházás teljes összege 4 670 000 euró volt, amelyet a kórház saját forrásaiból finanszírozott. Ebből az összegből újították fel a kórház területén korábban emelt épületet, amelynek teljes rekonstrukciója meghaladta a 900 ezer eurót – ez ad otthont az új sugárterápiás osztálynak és az egyedülálló részecskegyorsítónak.

Pavel Demeter, a kórház sugárterápiás osztályának főorvosa elmondta, az új Halcyon lineáris részecskegyorsító jelentős előrelépést jelent a betegek kezelésének minőségében. A legmodernebb technikáknak és képalkotó rendszereknek köszönhetően maximális pontossággal képesek megcélozni a daganatot, miközben megkímélik az egészséges szerveket.

„A betegek így gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb kezelésben részesülnek, miközben a sugárkezelés megkezdéséig tartó várakozási idő is lerövidül – általában az első kapcsolatfelvételtől számított egy héten belül megtörténik” – jelentette ki.

Az ünnepélyes szalagátvágást követően a média munkatársainak Dalibor Lojko sugárfizikus mutatta be az új berendezést. Mint mondta, az egészséges szervek károsodásának minimalizálása érdekében a modern lineáris gyorsító a legmodernebb besugárzási technikákat alkalmazza – IMRT, VMAT és sztereotaktikus besugárzás –, amelyek lehetővé teszik a besugárzás közvetlenül a daganatra történő irányítását.

A berendezés része az innovatív HyperSight képalkotó rendszer is. A nagy detektornak és a magas felbontásnak köszönhetően gyorsabb és jobb minőségű anatómiai struktúrák megjelenítését teszi lehetővé. „A CBCT segítségével a beteg helyzetének pontos ellenőrzése és automatikus korrekciója mindössze 6 másodperc alatt megtörténik, ami jelentősen rövidebb idő, mint más berendezések esetében. A beteg kezelése során bekövetkező nagyobb anatómiai változások esetén a rendszer lehetővé teszi a besugárzási terv módosítását anélkül, hogy új tervező CT-re lenne szükség” – magyarázta Dalibor Lojko sugárfizikus. Ez a módszer lehetővé teszi például a mély belégzéssel történő besugárzást, ami különösen a bal oldali emlőrákos betegek számára jelent jelentős előnyt.

Egy másik technológiai újdonság az Identify rendszer, amely az SGRT (Surface Guided Radiation Therapy) módszert alkalmazza. Ez egy pontos és érintésmentes beállítás a beteg számára a besugárzás előtt, amely lehetővé teszi a test felülete mozgásának automatikus követését.

Az új berendezés mellett a kórház modernizálta a meglévő Halcyon lineáris gyorsítót is, amelyet a legújabb verzióra frissítettek. A két kompatibilis berendezésnek köszönhetően minimalizálható a kezelés megszakítása. Meghibásodás vagy a rendszeres szervizelés esetén az egyik lineáris gyorsító helyett a másik gépen lehet a betegek sugárkezelését biztosítani.

„A berendezések modernizációs projektje keretében a sugárterápia tervezéséhez használt szoftvert is frissítették a legújabb verzióra, és különböző dozimetriai berendezéseket vásároltak a kezelés magas színvonalának biztosítása érdekében” – számolt be Miroslav Jaška, az AGEL Komáromi Kórházának igazgatója.

Szalai Erika/Felvidék.ma