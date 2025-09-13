Nacsa Lőrinc: idén még többen juthatnak el a külhoni magyarlakta területekre a Határtalanul programmal

Elindult a tanév és már tervezik az osztálykirándulásokat is. Az évek óta nagy sikerrel működő Határtalanul programot idén is meghirdettük. Rekordszámú jelentkező közel 2000 pályázó adta be a programra a jelentkezését, és örömmel jelenthetem, hogy a kormány döntése értelmében minden érvényes pályázat nyertes lesz – jelentette be Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalán szombaton.

A kormány lehetőséget biztosít arra, hogy idén is több tízezer magyarországi diák, magyarországi fiatal jusson el a külhoni, elcsatolt nemzetrészekhez,

építhessen testvériskolai kapcsolatokat, nézhesse meg a kulturális szépségeket, a természeti szépségeket, és élhesse meg a magyar identitást, az összetartozást.

Sok sikert kívánok az osztálykirándulásokhoz is, élményeket, közösségi élményeket, a magyarság összetartozás élményét éljen meg mindenki. A Határtalanul programot folytatjuk – mondta az államtitkár.

Az elmúlt években 600 ezer magyarországi diák jutott már el a külhoni területekre,

idén is tehát határtalanul osztálykirándulás, határtalan magyarság – tette hozzá.

MTI