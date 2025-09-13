Home Régió Veterán autók a füleki várudvarban
Veterán autók a füleki várudvarban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Felvidék.ma

A hétvégén immár hetedik alkalommal valósul meg a veterán autók szerelmeseinek találkozója, amelyet a rimaszombati Veterán Klub szervez. A háromnapos esemény egyik leglátványosabb programpontjára szombat délelőtt került sor: a füleki várudvarban vonultak fel a múlt század ikonikus járművei.

A kiállítás 10:30 és 12:30 között zajlott, és mintegy hetven autót csodálhattak meg az érdeklődők. A felhozatal különlegessége, hogy valamennyi jármű saját kerekein érkezett a helyszínre – üzemképes állapotban, ahogy annak idején is az utakat rótták.

Fotó: Felvidék.ma

A bemutatón főként a szocializmus időszakának jól ismert típusaival találkozhattak a látogatók – Trabantokkal, Ladákkal, Škodákkal vagy éppen Moszkvicsokkal –, de a sorok között feltűntek az 1930-as évek elegáns klasszikusai is. A szervezők célja nemcsak az volt, hogy nosztalgiát ébresszenek, hanem hogy testközelből megmutassák a technikatörténet fontos állomásait.

Fotó: Felvidék.ma

A különlegességet tovább fokozta, hogy a kiállításon a tulajdonosok maguk mutatták be autóikat, személyes történeteket, anekdotákat osztva meg a közönséggel. Így a látogatók nem csupán a járművek műszaki adatairól, hanem a hozzájuk kötődő életérzésekről, utazásokról és élményekről is hallhattak.

Fotó: Felvidék.ma

A rimaszombati Veterán Klub 2015 óta működik, és mára több mint 40 tagot számlál. A találkozó klubok közötti esemény, így vendég veteránosok az ország számos pontjáról érkeztek Fülekre, hogy együtt ünnepeljék a technika múltját.

A retró hangulatot a füleki vár impozáns környezete tette teljessé, ahol a korabeli autók méltó díszletek között álltak sorba. A rendezvény szervezői szerint az érdeklődés évről évre nő, ami azt bizonyítja, hogy a veterán autók világa ma is sokakat képes megszólítani.

Fotó: Felvidék.ma

A találkozó szeptember 14-én zárul, de a szervezők már most ígérik: jövőre újabb meglepetésekkel és különleges járművekkel térnek vissza.

Felvidék.ma

