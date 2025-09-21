Home Művelő Galántára érkeznek a váci múmiák
Galántára érkeznek a váci múmiák

Világhírű leletegyüttes érkezik a Galántai Honismereti Múzeumba. A váci múmiák titkai című kiállítás 2025. szeptember 25-én, csütörtökön 17 órakor nyílik meg a múzeum főépületében. A természetes úton mumifikálódott emberi maradványok kuriózumnak számítanak Európában.

A most bemutatásra kerülő kiállítás ebben az összeállításban és terjedelemben először lesz látható Szlovákiában.

A váci múmiák titkai c. kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Magyar Természettudományi Múzeum és a váci Tragor Ignác Múzeum közös vándorkiállítása.

A tárlat nemcsak a természetes úton mumifikálódott emberi maradványokat mutatja be, hanem ismerteti a feltárás történetét, a múmiák saját, személyes történeteit, valamint azok természettudományos módszerekkel történő vizsgálatának eredményeit is elmeséli. Ilyen komplex formában először látható Szlovákiában ez a kiállítás. A tárlat december végéig látogatható. Ajánlott korhatár a látogatók számára: 16 éves kortól, vagy felnőtt felügyelete mellett ajánlott.

Bővebb tájékoztatás a múzeum honlapján és a közösségi hálón található.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

