Jubileumi kiállítás Párkányban a Barta Gyula Galériában

A Pro Culture Parkan nonprofit szervezet megalakulásának tizedik évfordulója és tagtársuk, a lábatlani A. Bak Péter festőművész 75. születésnapja alkalmából kiállítást rendeztek a Barta Gyula Galériában.

A nonprofit szervezet elnöke, egyben a kiállítás kurátora, PhDr. Gerstner Ákos a következő gondolatokkal nyitotta meg a kiállítást:

„Az elmúlt tíz év során elkötelezetten dolgoztunk azért, hogy Párkány és a környék kulturális értékeit megőrizzük és bemutassuk a közösségnek. Ma lehetőségünk nyílik megcsodálni A. Bak Péter gazdag életművét. Péter családi háttere is példaértékű: édesapja, P. Bak János, Janus Pannonius-díjas festőművész és Cremonai-díjas hegedűkészítő, keresztapja, Rudnay Gyula, Kossuth-díjas festőművész és főiskolai tanár.

A. Bak Péter 1974 óta kiállító művész, az országos tárlatok rendszeres résztvevője, 2006 óta nyári művésztelepet vezet Lábatlanon.

Kiállításokat szervez, gondoz és nyit meg, emellett művészeti tanulmányokat, cikkeket és kiállítási kritikákat ír. Tanulmányait több neves stúdióban, képzőművészeti körben és szabad iskolában végezte, és számos díjjal, kitüntetéssel rendelkezik. Tagja több egyesületnek, köztük az Esztergomi Művészek Céhének és a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületének.

Művei megtalálhatók többek között a Petőfi Múzeumban (Kiskőrös), a Hatvani Galériában, a Kecskeméti Képtárban, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban, valamint a Szombathelyi Képtárban.

Ezen a kiállításon láthatjuk többek között az „Apám hegedül” című korai olajfestményt, a „Zebegényi Dunapart”, a „Zöldruhás nő”, az „Eső után” és a „Tanya télen” című alkotásokat. A legújabb művek, mint a „Téli este” és a „Boros pince”, szintén jól példázzák a művész változatos stílusát és a természet, valamint az emberi élet apró pillanatai iránti érzékenységét.

Péter művészete nemcsak a színek és formák harmóniáját, hanem a helyi táj és a mindennapi élet szeretetét is tükrözi.

Munkássága inspiráció mindenki számára, aki a művészetben a szépséget, az értéket és a hagyományőrzést keresi.”

A műsorban közreműködött a táti Dorado Trio. A kurátor a megnyitó után oklevelet adott át a művésznek, gratulálva jubileumi kiállításához, köszönetet mondva az eredményes együttműködésért, és tisztelegve amiatt, hogy A. Bak Péter a szervezet alapító tagja is volt.

A kiállítás támogatói között van a KultMinor és a BGA Zrt. Alap.

A kiállítás 2025. október 26-ig tekinthető meg a Barta Gyula Galériában, Párkányban.

DE/Felvidék.ma