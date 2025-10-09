Peter Pellegrini szlovák államfő Sulyok Tamás magyar köztársasági elnökkel tárgyalt

Peter Pellegrini köztársasági elnök szerdán találkozott Sulyok Tamás magyar államfővel. Mindketten erősíteni szeretnék a két ország közötti együttműködést – tájékoztatta TASR hírügynökséget az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

„A Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolat egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az országaink közötti határ nem elválaszt, hanem összeköt bennünket” – mondta Pellegrini, és hozzátette, a két nemzet nemcsak szomszéd, hanem partnerek is, akiknek közösek az érdekeik, és tisztelik egymást. „A Sulyok Tamással folytatott találkozó alkalmával megerősítettük elhatározásunkat, hogy tovább erősítjük az együttműködést országaink között minden olyan területen, amely mindkét nemzet javát szolgálja” – tette hozzá a köztársasági elnök.

Sulyok Tamás köztársasági elnök szerdán a Facebook-oldalán a szlovák államfővel folytatott egyeztetése után azt írta, „Magyarország és Szlovákia kapcsolata igazolja, hogy az országaink közötti határ nem elválaszt, hanem összeköt.” Hozzátette, nemcsak egyszerűen szomszédok, de számos területen jó partnerek is vagyunk. „Ezért pedig folyamatosan teszünk is – Peter Pellegrini elnök úrral nemzeteink együttműködéséről egyeztettünk” – közölte bejegyzésében a magyar köztársasági elnök.

MTI/TASR/Felvidék.ma