Home Magazin Kós Hubert 100 méter háton is világcsúcsot úszott
Magazin

Kós Hubert 100 méter háton is világcsúcsot úszott

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Magyar Úszószövetség

Kós Hubert 100 méteres hátúszásban világcsúcsot ért el a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásának szombati zárónapján.

A 22 éves olimpiai bajnok 48.16 másodperccel diadalmaskodott, ezzel az amerikai Coleman Stewart 2021 nyarán felállított 48.33-as rekordját adta át a múltnak.

A magyar versenyzőn már a rajt után látszódott kirobbanó formája, a táv felénél több mint három tizeddel volt a világrekordon belül, a képzeletbeli vonal volt az egyetlen riválisa, de ez sem tudta a felvenni a versenyt.

Kós Hubert két nappal ezelőtt 200 méter háton is világcsúccsal nyert, a három állomásból álló vk-sorozat mindegyik helyszínén mindhárom hátúszó számot besöpörte, mint ahogyan az összetett győzelmet is, első magyar férfiként.

„Micsoda befejezés! Háromból három ezen a hétvégén, taroltam minden hátúszó számban, stílusosan zártam le ezt a hétvégét is. Köszönöm szépen a közönségnek a biztatást, sok magyar hangot hallottam a lelátóról, ez segített” – nyilatkozta a verseny után a helyszínen Kós, aki két nappal ezelőtt 200 méter háton is világcsúccsal nyert.

Hozzátette, nagyon büszke arra, amit elért. Mint kifejtette, ez egy nagyon gyors medence, és egy picit szomorú is amiatt, hogy véget ért a világkupa-sorozat.

A vk-sorozat zárónapja még több világcsúcsot hozott: női 800 méter gyorson az ausztrál Lani Pallister 7:54.00 perces idővel diadalmaskodott, ezzel 3.42 másodpercet javított az amerikai legenda, Katie Ledecky 2022-es 7:57.42-es idején. Női 200 méter háton az ausztrál Kayle McKeown hat nappal ezelőtt Westmontban úszott 1:57.87-es idejéből tovább faragva 1:57.33-mal nyert. Férfi 200 méter mellen a holland Gaspar Corbeau elsőként került be két perc alá, 1:59.52-es ideje az orosz Kiril Prigoda 2018-as teljesítményét (2:00.16) múlta felül.

Női 100 méter gyorson Kate Douglass lett az első, aki 50 másodpercen belül ért célba: az amerikai klasszis 49.93 másodperc alatt teljesítette a távot, hat napja Westmontban még „csak” 50.19-es világrekordot úszott.

Férfi 400 méter vegyesen Zombori Gábor is érdekelt volt a fináléban, ahol 4:08.24 perccel hatodikként zárt.

MTI

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Kerkez gólja ellenére kikapott a Liverpool

Megkezdődött a téli időszámítás

10 érdekes tény a magyar animáció kiválóságairól

Az EB szerint a TikTok és a Meta...

Szívátültetésre vár egy zselízi fiatal, aki a nyilvánosság...

A házi állományra is veszélyes vírus terjed a...

A szlovákiai éttermek harmadának csökkent a forgalma

Hétfőn kezdődik a jegyértékesítés az írek elleni hazai...

Hamarosan vége az egyszer használatos poharaknak, evőeszközöknek

Az elektromos márkák pár év múlva jelennek meg...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma