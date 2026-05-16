A magyar turisták jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást Horvátországban

A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron általában 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölbe, a Dalmácia-Zadar és az Isztria régiókba utazik – közölte a Szallas.hu pénteken az MTI-vel.

A Szallas.hu előfoglalási adatai alapján a főszezonban

Vir, Crikvenica és Starigrad a magyar vendégek kedvence, ha horvátországi nyaralásról van szó.

Ismertették, a Szallas.hu oldalán minden harmadik horvát foglalás a Kvarner-öböl térségébe, 29 százalékuk a Dalmácia-Zadar régióba, 15 százalékuk az Isztriára, 13 százalékuk pedig a Dalmácia-Split régióba szól. A többi horvát régió részesedése együtt 9 százalék.

A foglalások közel harmada egy hétre szól. Ezt követik a foglalások ötödével a hatéjszakás, majd az ötéjszakás turnusok, míg a négyéjszakás utak az összes foglalás 13 százalékát teszik ki. A rövidebb, háromnapos kikapcsolódások, és a hosszabb, nyolcéjszakás utazások már ritkábbak.

A vendéglétszámot tekintve a négyfős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30 százalékát teszik ki. A kisebb létszámok közül a kétfős utazások 19, a háromfős foglalások pedig 18 százalékban képviseltetik magukat a statisztikákban.

A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35 százaléka 370 ezer forint feletti kosárérték-kategóriába esik, 28 százalékuk 170-270 ezer forint közötti, 23 százaléka 270-370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14 százaléka esik.

A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban,

tízből majdnem nyolc vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ami még a tavalyi kimagasló arányt is felülmúlja.

Ezzel szemben a szállodai elhelyezés jóval kisebb hányadot képvisel a piacon, a hotelekbe szóló foglalások aránya 14 százalék – ismertették a közleményben.

MTI/Felvidék.ma