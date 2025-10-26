Home Ajánló A Felső-Maros vidéke és a Görgényi-havasok rengetege a Hazajáró csapatával az M5 műsorán
Ajánló

A Felső-Maros vidéke és a Görgényi-havasok rengetege a Hazajáró csapatával az M5 műsorán

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A „megalkuvás nélküli magyar” hazafi, Urmánczy Nándor szavai szerint a természet örök törvényei uralkodnak itt is, ahol a Gyergyói-medencét – és vele együtt Székelyföldet – elhagyva, a Görgényi- és a Kelemen-havasok andezitvulkánjai között áttör a Maros.

Nemcsak varázslatos természeti környezete, de rejtelmes vadsága és apró hegyi fatelepei is vonzzák az idelátogatók tekintetét. Wass Albert regényhőseinek jelenléte érzékelhető a tájban, ahol az „eltelt idők mögött csak az emlékezés fehér kendője leng.”

Ám Maroshévíz felől mintha még magyar szó szűrődne be a szorosba. És igen, vannak még hazafiak, akik híven éltetik Urmánczy örökségét, és felviszik a nemzeti zászlót a Görgényi-havasok honvédvér áztatta ormaira is.

Adás: M5 – október 26. (vasárnap) 17:10.

MTVA/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Csetlibotli – Z. Németh István gyermekkönyve

A Kabóca 2025. évi októberi számának ajánlója

A csicsói tűzvész után újra megjelent a Szűz...

Megjelent Balla Margit Zokni kutya és társai című...

A békakirály történetéről szól a Bagoly mondja podcast...

Ünnepi hangverseny

Élő közvetítések és filmkülönlegességek az ’56-os forradalom emléknapján...

Országos és helyi hírekről is olvashatunk a Kürtös...

217 nap – Wittner Mária emlékére

A Magyar magazin október 22-i műsorajánlója

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma