A Felső-Maros vidéke és a Görgényi-havasok rengetege a Hazajáró csapatával az M5 műsorán

A „megalkuvás nélküli magyar” hazafi, Urmánczy Nándor szavai szerint a természet örök törvényei uralkodnak itt is, ahol a Gyergyói-medencét – és vele együtt Székelyföldet – elhagyva, a Görgényi- és a Kelemen-havasok andezitvulkánjai között áttör a Maros.

Nemcsak varázslatos természeti környezete, de rejtelmes vadsága és apró hegyi fatelepei is vonzzák az idelátogatók tekintetét. Wass Albert regényhőseinek jelenléte érzékelhető a tájban, ahol az „eltelt idők mögött csak az emlékezés fehér kendője leng.”

Ám Maroshévíz felől mintha még magyar szó szűrődne be a szorosba. És igen, vannak még hazafiak, akik híven éltetik Urmánczy örökségét, és felviszik a nemzeti zászlót a Görgényi-havasok honvédvér áztatta ormaira is.

Adás: M5 – október 26. (vasárnap) 17:10.

MTVA/Felvidék.ma