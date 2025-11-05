Európának nem szankciókra, hanem békére van szüksége

Európának Győri Enikő szerint nem szankciókra, hanem békére van szüksége a Közel-Keleten, és a fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő szerint példátlan jelenet zajlott az EP nemzetközi kereskedelmi bizottságában.

A testület elnöke az uniós biztosoknak fenntartott székbe egy külső szakértőt ültetett, aki az EU–Izrael társulási megállapodás felfüggesztését javasolta Izrael megbüntetése céljából – közölte Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció gazdasági felelőse szerdán kiadott sajtóközleményében.

A képviselő magyarázatot kért arra, „milyen felhatalmazással beszélhet egy külső szakértő a biztosnak kijáró székből”, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy az „egyoldalú Izrael-ellenes politikai vonulat” így intézményesített fórumot kapott.

Győri Enikő hangsúlyozta: „A közel-keleti tűzszünet ritka és törékeny lehetőség a békére. Európának a diplomácia nyelvét kell választania, nem pedig a szankciókét.” Hozzátette, hogy az Egyesült Államok közvetítésével létrejött béketörekvéseket támogatni kell, nem pedig aláásni. „Amikor Európa hátat fordít a párbeszédnek, a békének fordít hátat” – fogalmazott.

A politikus döbbenetesnek nevezte a baloldal elszántságát, amellyel szerinte figyelmen kívül hagyja a pozitív fejleményeket, szankciókat sürget, és akadályozza a diplomáciai előrelépést.

A Patrióták Európáért frakció álláspontja világos – közölte Győri Enikő. A frakció törvényes intézményi eljárást, partnerséget és párbeszédet vár el az Európai Bizottságtól. Az EU–Izrael társulás gyengítése nem a békét szolgálja, hanem a szélsőségeket erősíti és az európai gazdasági érdekeket is veszélyezteti – tette hozzá.

MTI/Felvidék.ma