Alternatív gázszállításra tett ajánlatot Szlovákiának a lengyel elnök Pozsonyban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: EPA

Az Egyesült Államokból származó cseppfolyós földgáz jövőbeli „alternatív szállítására” tett ajánlatot Szlovákiának Karol Nawrocki lengyel államfő Pozsonyban a szlovák hivatali partnerénél, Peter Pellegrininél tett látogatása során szerdán – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Nawrocki erről a két államfő találkozóját követően tartott közös sajtótájékoztatón beszélt azzal a lehetőséggel összefüggésben, hogy Lengyelország az amerikai eredetű földgáz szállítási csomópontja lehetne.

A szlovák államfő üdvözölte az ajánlatot, és kijelentette: a két ország gázvezeték-kapcsolata lehetővé teszi, hogy a jövőben Lengyelország „jelentős alternatíva” legyen a Szlovákiába irányuló gázszállítás terén.

„Természetesen csak akkor, ha annak ára és a tranzitköltségek észszerűek. De egy egyedülálló lehetőségről van szó arra vonatkozóan, hogyan lehet még inkább diverzifikálni az energiahordozók behozatalát” – mutatott rá Pellegrini, akinek szavait a szlovák hírügynökség idézte.

A találkozón a két ország közötti jövőbeni hadiipari együttműködés lehetőségeiről is szó esett. A téma kapcsán Pellegrini azt mondta: fegyveres erői szükségleteinek ellátása terén Szlovákia készen áll „lényegi” együttműködésre a szlovák gyártási kapacitásokat is kihasználó lengyel hadiiparral. Kifejtette: Szlovákia érdeklődést mutat a Lengyelországban gyártani tervezett K-2-es típusú dél-koreai tankok iránt.

A két államfő elmondta: közös álláspontot képviselnek a migráció kérdésében, mindketten elutasítják az uniós migrációs kvótákat is.

Pellegrini kijelentette: a két országnak az ukrajnai háború tekintetében azonos az álláspontja arra vonatkozóan is, hogy a konfliktusban Oroszország az agresszor.

MTI/Felvidék.ma

Az első szlovákiai magyar hírportál
