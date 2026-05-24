Home Kitekintő Trump: véglegesítésre vár az amerikai-iráni megállapodás
Kitekintő

Trump: véglegesítésre vár az amerikai-iráni megállapodás

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a Hormuzi-szoros megnyitásáról – jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg „nagyon jó” megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel.

Donald Trump beszámolója szerint a térségi vezetőkkel a Fehér Házból tartott egyeztetésen minden részletkérdés szóba került a békéről szóló amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, ami egyetértési nyilatkozat (Memorandum of Understanding) formáját öltené.

„Egy megállapodás nagyrészt elkészült, és véglegesítésre vár az Amerikai Egyesült Államok, az Iráni Iszlám Köztársaság, valamint a felsorolt egyéb országok között” – írta. Hozzátette, hogy az egyezség végső részletein dolgoznak, és hamarosan azokat is bejelentik.

Hangsúlyozta, hogy

a megállapodás értelmében a Hormuzi-szoros megnyílik.

Donald Trump egyben közölte, hogy telefonon beszélt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is. Ez „ugyancsak jól ment” – összegezte.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A második világháború hazlovi magyar áldozataira emlékeztek

Székely János: az a történelmi feladat áll előttünk,...

Pert Pavelt nyugtalanítja a NATO-n belüli bizonytalanság

Az USA több mint százmillió dolláros fegyvereladást hagyott...

Az EU egy évre felfüggesztette bizonyos műtrágyák vámját

Az ukrán külügyminiszter szerint „kritikus fontosságú” Ukrajna EU-csatlakozása

Elindult a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz...

A szudétanémetek Brünnben fejet hajtottak a nácizmus áldozatainak...

Hatékonyabb jogi védelmet biztosító jogszabályokat fogadott az EP...

Szabadkereskedelmi megállapodást készít elő Szerbia és Ukrajna

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma