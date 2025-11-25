A Smer-SD garanciát akar a 79 fős kormánypárti többségre

A Smer-SD képviselői az összes kormányjavaslatot támogatni fogják a kedden kezdődő 43. parlamenti ülésen. Támogatják a parlament európai ügyekért felelős bizottsági elnökének lecserélését is, ha a változás után is garantáltan 79 képviselője marad a kormánypártoknak. Erről Ján Richter, a Smer-SD frakcióvezetője tartott kedden sajtótájékoztatót.

„A Hlas-SD bejelentette, hogy cserét terjeszt elő az ülésen, Ján Ferenčákot Peter Kmec váltaná az európai ügyekért felelős bizottság élén. A Smer-SD tiszteletben tartja, hogy a koalíciós szerződés értelmében a Hlas-SD-t illeti ez a poszt, de felelősségre intjük a kollégákat. (…)

Csak akkor támogatjuk a cserét, ha utána is garantálva lesz a 79 kormánypárti szavazat”

– jegyezte meg.

Richter szeretné, ha a kormánypártok egységesen szavaznának az ülésen, néhány javaslatról még tárgyal a koalíciós tanács. Ilyen például a szerencsejátékokról szóló törvény, amit újratárgyalásra visszaküldött a parlamentbe az államfő. „Az SNS még tárgyal az előterjesztő miniszterrel, van még egy kis idő, amíg sorra kerül a tervezet. Úgy vélem, a többi törvénytervezettel nem lesz gond” – tette hozzá.

Az ülésen elsőbbséget fognak élvezni a gyorsított eljárásra szánt módosítások. Richter közölte, elég sok ilyen tervezet van, és még továbbiak érkezhetnek. A kormány és az egyes miniszterek elleni ellenzéki bizalmatlansági indítványokról azt mondta, ha sorra kerülnének, összevonják a megvitatásukat, de kérdéses, hogy jut-e erre idő.

Richter azt mondta,

nem tudja, hogy sorra kerül-e ezen az ülésen az ún. Covid-amnesztia, amit szintén megvétózott az államfő, illetve az éves jelentések.

Szerinte az Alkotmánybíróság elnökének csütörtökre (november 27.) tervezett felszólalására sem kerül sor. Az SNS médiaszolgáltatásokról szóló törvénymódosító javaslatát a jelenlegi formájában nem tartja elfogadhatónak, de megszavazzák a második olvasatba való utalását, utána pedig módosító javaslatokat terjesztenek elő.

A Strana vidieka frakció nélküli parlamenti képviselői is bejelentették, hogy ugyanilyen garanciákat akarnak a 79 fős parlamenti többség fennmaradására. Az SNS médiaszolgáltatásokról szóló törvénymódosító javaslatát végrehajthatatlannak tartják. Roman Malatinec képviselő a majdani Nemzeti Médiahivatal elnökének és alelnökének fizetését kifogásolja. „A konszolidáció alatt elfogadhatatlan, hogy a parlamenti képviselők fizetésének másfélszeresét kapják” – jelentette ki, a javaslatról tovább akarnak tárgyalni a koalícióban.

TASR