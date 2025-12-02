A 100 Tagú Cigányzenekar 40 éves jubileumi nagykoncertje érkezik Nyárasdra

A világhírű 100 Tagú Cigányzenekar 40. születésnapját ünneplő jubileumi nagykoncert-show-ja az idei év utolsó előadásával zárul a felvidéki Nyárasdon. A Megbecsültek Társasága szervezésében, Nyárasd község támogatásával megvalósuló estére december 29-én, hétfőn 18 órától kerül sor a nyárasdi sportcsarnokban.

A keddi nyárasdi sajtótájékoztatón Forró Krisztián, a Megbecsültek Társasága elnöke kiemelte: ritka alkalom, hogy a zenekar ilyen különleges, jubileumi formátumban Felvidéken lépjen fel. „Meghitt időszakban, a két ünnep között köszönthetjük őket, és gratulálunk a 40 éves jubileumhoz” – mondta.

Bacsó László polgármester történelmi jelentőségűnek nevezte az eseményt. „19 éve vagyok polgármester, és ez az első alkalom, hogy egy ilyen kaliberű együttest fogadunk. A Csallóköz szívében, a több mint 910 éves Nyárasdra igazi gyémánt érkezik hozzánk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a hagyományos cigányzene modern elemekkel gazdagítva mindenkinek tetszeni fog. A sportcsarnok bérleti díja a helyi sportszervezetet támogatja, így mindenki nyer az eseményen.

Vona Tibor producer elárulta: három éve ismeri Forró Krisztiánt, és két éve készítik elő ezt a produkciót. A turné 2025. január 1-jén indult Veszprémben 2500 néző előtt, azóta teltházas sikereket aratott Győrben, Nyíregyházán, Miskolcon, Debrecenben és más városokban. Kiemelkedő volt a ljubljanai fesztivál, ahol közönségdíjat nyertek.

„Ez nem hagyományos koncert: 70 fős szimfonikus cigányzenekar, 5 méter magas LED-fal, mozgó impresszionista és szecessziós animációk, egyedi fénytechnika teszik különlegessé” – magyarázta Vona. A műsor Liszt, Strauss, Brahms, Hacsaturján nagy tételeit tartalmazza, de modernebb darabokkal a fiatalokat is bevonzzák. A producer szerint a XXI. században a statikus komolyzenei koncertek ideje lejárt, ez az innováció plusz élményt ad.

Lendvai Ferenc, a zenekar koncertmestere hangsúlyozta a profizmust: „Több mint kétezer koncert van mögöttünk, minden fellépés megtiszteltetés. Nyárasdon is 200 százalékon játszunk, kotta nélkül, ahogy mindig.” A közönség átlagéletkorát figyelembe véve fiatalabb korosztályt vonzanak be nem hagyományos darabokkal, és a tapsvihar gyakran elnyújtja a műsort.

A szervezők családi programnak szánják az estét, kérik, vigyék a tizenéveseket is, hogy alternatívát mutassanak a popkultúrával szemben. Az esemény karácsonyi ajándékként is tökéletes.

Jegyek kaphatók a www.oneticket.sk oldalon.

Felvidék.ma