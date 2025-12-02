Okamura látogatása a cseh-szlovák kapcsolatok újraindítását jelzi

Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnökének szlovákiai látogatása a cseh-szlovák kapcsolatok újraindítását jelenti – mondta Richard Raši (Hlas-SD), a parlament elnöke, miután a pozsonyi várban találkozott Okamurával.

Raši úgy véli, mindkét ország parlamentje

szorgalmazni fogja a Szlovákia és Csehország közötti tárgyalások újraindítását hivatalos, és nem hivatalos szinten is.

Ez Okamura első külföldi útja a cseh képviselőház elnökeként.

„Nemzeteink, társadalmi, politikai és gazdasági kapcsolataink szempontjából fontos, hogy a két parlament vezetése, és a két ország kormánya is hasonló hullámhosszon legyen, hogy fejleszteni tudjuk kapcsolatainkat, és előre tudjuk mozdítani azokat” – mondta Raši, és hozzátette, azt szeretné, ha a cseh-szlovák kapcsolatok a lehető legjobbak lennének.

Raši közölte, Csehország és Szlovákia közösen akarja kezelni a kihívásokat, és európai szintű tevékenységeiket is össze fogják hangolni, hiszen hasonló álláspontot képviselnek a migráció, az ETS2 emissziós engedélyek, a belső égésű motorok 2035 utáni betiltása, vagy a pénzügyi keretek és az uniós alapok kérdésében is.

„Hogy együtt tudjunk küzdeni az országaink fejlődése szempontjából fontos uniós alapokért, és a visegrádi négyek többi partnerországával közösen úgy tudjunk tenni a támogatáspolitikáért, hogy az a lehető legelőnyösebb legyen”

– jelentette ki Raši.

A parlament elnöke úgy véli, gyakran fog találkozni a két ország parlamentjének vezetése, hogy megvitassák a felmerülő problémákat, a törvények elfogadását, a jogszabály-módosításokat. „Úgy vélem, ez a látogatás előmozdítja a kapcsolatokat azok között a fiatalok között is, akiket érdekel a törvényhozó testületekben végzett munka” – fűzte hozzá Raši.

Okamura kedden Peter Pellegrini köztársasági elnökkel és Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnökkel is találkozik Pozsonyban.

TASR/Felvidék.ma