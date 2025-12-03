Az EU hitelfelvétellel és jóvátételi hitel folyósításával finanszírozná Ukrajna szükségleteit

Ukrajna pénzügyi ellenálló képességének megerősítése érdekében az Európai Bizottság uniós hitelfelvételt és a befagyasztott orosz vagyon felszabadításából származó jóvátételi hitel folyósítását javasolja a háborúban álló ország 2026-2027-es finanszírozási szükségleteinek biztosítására – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben szerdán.

A javaslat bemutatásakor az uniós bizottság elnöke az intézkedés fontosságát kiemelve azt mondta: mivel Oroszország továbbra sem mutat hajlandóságot arra, hogy elkötelezze magát az igazságos és fenntartható béke mellett, valamint az Ukrajna erőforrásaira nehezedő nyomás is tovább nő, létfontosságú a tartós uniós támogatás.

A javaslatcsomag célja, hogy rugalmas és hatékony módon reagáljon Ukrajna változó finanszírozási igényeire, függetlenül az éppen aktuális helyzettől, azaz függetlenül attól, hogy az ország háborúban áll-e, vagy békében él.

Elmondása szerint a közös uniós hitelfelvétel az EU hétéves költségvetésén alapulna. A csomag az uniós hitelfelvétellel kapcsolatban a jelenlegi többéves pénzügyi keret módosítására tesz javaslatot annak érdekében, hogy az uniós forrásokat fel lehessen használni az Ukrajnának nyújtott hitel biztosítékaként.

A jóvátételi hitel pedig az Orosz Központi Bank európai bankokban tárolt, és az uniós szankciók következtében lefoglalt eszközeinek felhasználásán alapulna. Az EU tilalmat vezetne be a befagyasztott orosz banki pénzeszközök Oroszországba történő visszajuttatására – közölte.

A két intézkedés tükrözi az EU elkötelezettségét amellett, hogy támogassa Ukrajnát szuverenitásának védelmében és az állami funkciók fenntartásában, ami – mint kiemelte – az igazságos és tartós béke megteremtésébe való stratégiai befektetést jelent, fokozva Európa biztonságát.

A következő két évben Ukrajna finanszírozási szükségleteinek kétharmadát fedező intézkedések mintegy 90 milliárd eurót szabadítanának fel, a fennmaradó költséget a nemzetközi partnereknek kell fedezniük – mondta. A kölcsönt Ukrajnának akkor kell visszafizetnie, ha Oroszország jóvátételt fizet – szögezte le.

A javaslat számos biztosítékot is bevezetne annak érdekében, hogy védelmet nyújtson a tagállamoknak és a pénzügyi intézményeknek az Oroszországon belüli esetleges megtorló intézkedésekkel és az Oroszországon kívüli „jogellenes kisajátításokkal” szemben, különösen az oroszbarát joghatóságokban. Az ehhez kapcsolódóan feltett újságírói kérdésre válaszolva von der Leyen kiemelte: a jóvátételi hiteljavaslat a lefoglalt orosz vagyon felszabadítását érintően Belgium szinte összes aggodalmát figyelembe veszi.

„Erős biztosítékokkal rendelkezünk a tagállamok védelme és a kockázatok lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében” – fogalmazott.

A sajtótájékoztatón elmondta továbbá, hogy a fennmaradó kockázatok kezelése érdekében a csomag szolidaritási mechanizmust tartalmaz, amelyet kétoldalú nemzeti garanciák vagy az uniós költségvetés támogatna. A javaslatok teljes mértékben megfelelnek az európai és a nemzetközi jognak, és megőrzik az unió pénzügyi piacának integritását, valamint az euró globális valutaként betöltött szerepét is – mondta.

„A javaslatokkal biztosítani fogjuk, hogy Ukrajna rendelkezzen az ahhoz szükséges eszközökkel, hogy megvédje magát, és erős pozícióból folytassa a béketárgyalásokat” – fogalmazott.

Végezetül, kérdésre válaszolva közölte, az uniós bizottság értesítette az Egyesült Államokat a finanszírozási javaslatról, amelyet Washington „pozitívan fogadott”.

Továbbá azon véleményének adott hangot, hogy a javaslat hozzá fog járulni a béketárgyalások sikeréhez, mivel erős üzenetet hordoz Oroszország számára arról, hogy Ukrajna egyre erősebb félként ül majd a tárgyalóasztalnál, valamint arról, hogy a háború meghosszabbítása magas költségekkel jár számára. Európa békét akar, a javaslat meghívó a béketárgyalásokhoz – tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

MTI/Felvidék.ma