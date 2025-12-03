Közös erővel a biohulladék-gazdálkodásért

Egy sikeres projekt keretében történt eszközbeszerzésnek köszönhetően Ipolyvisk, valamint Szete és Százd közösen tudja biztosítani a biohulladék-gazdálkodást, emellett a községi feladatokban is nagy hasznát veszi a gépeknek. Az említett fejlesztés nagy előrelépés a kistérség számára, továbbá erősíti a mikrorégió települései közti gyakorlati együttműködést.
A napokban már Ipolyviskre érkezett a traktor a teljes felszerelésével, amely jelentős segítséget nyújt a hulladékgazdálkodás és a községi feladatok ellátásában.
A projektnek köszönhetően a már említett traktor mellett utánfutó, konténerszállító rendszer, homlokrakodó és 4 darab konténer került beszerzésre.
A teljes költségvetés meghaladta a 160 ezer eurót.
Az Ipolyvisken, továbbá Szetén és Százdon begyűjtött biohulladékot (kaszálás utáni fű, ágak, gallyak) a beszerzett eszközökkel szállítják majd el a palásti nagyobb komposztálóba.
A projektet a Nyitra Megyei Partnerségi Tanács választotta ki s egyúttal támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatott összeg folyósítását a Környezetvédelmi Minisztériumnak biztosította az IUI – integrált területi beruházások rendszerén keresztül – magyarázta a Felvidék.ma megkeresésére Antal Nyustin Ágnes, Ipolyvisk polgármestere.
Mint hozzátette:
nagyon jó példája ez az intergrált területfejlesztési beruházásoknak, amelyek együttműködésre ösztönöznek minket.
Pásztor Péter/Felvidék.ma