Közös erővel a biohulladék-gazdálkodásért

(Fotó: Ipolyvisk,Facebook)

Egy sikeres projekt keretében történt eszközbeszerzésnek köszönhetően Ipolyvisk,  valamint Szete és Százd közösen tudja biztosítani a biohulladék-gazdálkodást, emellett a községi feladatokban is nagy hasznát veszi a gépeknek. Az említett fejlesztés nagy előrelépés a kistérség számára, továbbá erősíti a mikrorégió települései közti gyakorlati együttműködést.

A napokban már Ipolyviskre érkezett a traktor a teljes felszerelésével, amely jelentős segítséget nyújt a hulladékgazdálkodás és a községi feladatok ellátásában.

A projektnek köszönhetően a már említett traktor mellett utánfutó, konténerszállító rendszer, homlokrakodó és 4 darab konténer került beszerzésre.

A teljes költségvetés meghaladta a 160 ezer eurót.

(Fotó: Ipolyvisk,Facebook)

Az Ipolyvisken, továbbá Szetén és Százdon begyűjtött biohulladékot (kaszálás utáni fű, ágak, gallyak) a beszerzett eszközökkel szállítják majd el a palásti nagyobb komposztálóba.

A projektet a Nyitra Megyei Partnerségi Tanács választotta ki s egyúttal támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatott összeg folyósítását a  Környezetvédelmi Minisztériumnak biztosította az IUI – integrált területi beruházások rendszerén keresztül  – magyarázta a Felvidék.ma megkeresésére Antal Nyustin Ágnes, Ipolyvisk polgármestere.

(Fotó: Ipolyvisk,Facebook)

Mint hozzátette:

nagyon jó példája ez az intergrált területfejlesztési beruházásoknak, amelyek együttműködésre ösztönöznek minket.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

