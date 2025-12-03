Közös erővel a biohulladék-gazdálkodásért

Egy sikeres projekt keretében történt eszközbeszerzésnek köszönhetően Ipolyvisk, valamint Szete és Százd közösen tudja biztosítani a biohulladék-gazdálkodást, emellett a községi feladatokban is nagy hasznát veszi a gépeknek. Az említett fejlesztés nagy előrelépés a kistérség számára, továbbá erősíti a mikrorégió települései közti gyakorlati együttműködést.

A napokban már Ipolyviskre érkezett a traktor a teljes felszerelésével, amely jelentős segítséget nyújt a hulladékgazdálkodás és a községi feladatok ellátásában.

A projektnek köszönhetően a már említett traktor mellett utánfutó, konténerszállító rendszer, homlokrakodó és 4 darab konténer került beszerzésre.

A teljes költségvetés meghaladta a 160 ezer eurót.

Az Ipolyvisken, továbbá Szetén és Százdon begyűjtött biohulladékot (kaszálás utáni fű, ágak, gallyak) a beszerzett eszközökkel szállítják majd el a palásti nagyobb komposztálóba.

A projektet a Nyitra Megyei Partnerségi Tanács választotta ki s egyúttal támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatott összeg folyósítását a Környezetvédelmi Minisztériumnak biztosította az IUI – integrált területi beruházások rendszerén keresztül – magyarázta a Felvidék.ma megkeresésére Antal Nyustin Ágnes, Ipolyvisk polgármestere.

Mint hozzátette:

nagyon jó példája ez az intergrált területfejlesztési beruházásoknak, amelyek együttműködésre ösztönöznek minket.

