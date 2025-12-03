Kreml: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv

Egyelőre nincs Ukrajnára vonatkozó kompromisszumos béketerv, egyes amerikai javaslatok elfogadhatók Oroszország számára, mások viszont nem – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója moszkvai idő szerint szerdára virradóra, miután közel öt órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfő és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja a moszkvai Kremlben.

Usakov az eszmecserét mindemellett nagyon hasznosnak, konstruktívnak és tartalmasnak nevezte.

A felek megvitatták az amerikai béketervet, amelyet Washington és Kijev közötti konzultációk során dolgoztak ki.

A találkozón az orosz és az amerikai fél abban állapodott meg, hogy folytatják a munkát a rendezés érdekében, és hogy nem hozzák nyilvánosságra a tárgyalások tartalmát.

Ami a lehetséges elnöki szintű találkozót illeti, az attól függ, hogy milyen előrelépést tudunk elérni ezen az úton, amelyen kitartóan fogunk dolgozni a tanácsadók, a külügyminisztériumok képviselői és egyéb szervek részéről – mondta Usakov.

Közölte, hogy Moszkva további négy dokumentumot kapott meg az eredeti, 27 pontból álló ukrajnai rendezési terv mellett. Úgy vélekedett, hogy a mostani tárgyalások után a megállapodás „egészen biztosan nem került messzebbre”.

Az éjszakába nyúló megbeszéléseken amerikai részről részt vett Jared Kushner, az amerikai elnök veje, az Affinity Partners cég alapítója, orosz részről pedig Usakov mellett Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója.

Witkoff idén immár hatodszor látogatott Oroszországba. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja korábban február 11-én és március 13-án járt Moszkvában, április 11-én Szentpéterváron, április 25-én és augusztus 6-án pedig ismét az orosz fővárosban találkozott Putyinnal. Az összes találkozó központi témája az ukrajnai rendezés volt.

A legutóbbi látogatást a Kreml produktívnak és elég eredményesnek minősítette. Ez készítette közvetlenül elő az augusztus 15-i amerikai–orosz csúcstalálkozót Alaszkában.

MTI/Felvidék.ma