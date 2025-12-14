Félidejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtése

Félidejéhez érkezett a magyar Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtése, amelyhez már több százezren csatlakoztak, több mint 100 millió forintot ajánlottak fel a nélkülözők támogatására – közölte a segélyszervezet vasárnap az MTI-vel.

Az adománygyűjtés elindítása óta 80 ezren tárcsázták a 1353-as adományvonalat, amely hívásonként 500 forintnyi támogatással számolva 40 millió forint felajánlást jelent. A Tesco áruházakban november közepétől több mint 224 ezer darab 300 forintos adománykupon kelt el a kasszáknál, azaz több mint 67 millió forintot adományoztak az áruházlánc vásárlói.

A közlemény szerint az adománygyűjtés fő célja, hogy

az ünnepi segélyakcióin túl a segélyszervezet egész évben segíteni tudja a nélkülözőket és a bajbajutottakat országos intézményrendszerén keresztül élelmiszersegély csomagokkal, melegétel osztásokkal, tüzelővel, vagy éppen karácsonyi gyermekprogramokkal.

A felajánlásokat év végéig várják a 1353-as adományvonalon és a Tesco áruházakban; a nagyobb postákon perselyekben gyűjtik a felajánlásokat. December 22-ig tart nyitva a segélyszervezet adománypontja az Advent Bazilika rendezvénysorozat helyszínén – közölték.

MTI/Felvidék.ma