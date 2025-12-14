Home Itt és Most Tíz új politikai párt alakulását jelentették be Szlovákiában
Itt és Most

Tíz új politikai párt alakulását jelentették be Szlovákiában

BN
BN
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

Szlovákiában jelenleg tíz új politikai párt megalakulását készítik elő. A szükséges aláírások gyűjtéséről szóló bejelentések a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának hivatalos honlapján érhetők el.

Az alakulófélben lévő pártok és mozgalmak között szerepel a „Košické hnutie 2030, Spoločnosť Slovensko, Roma Východ, Spoločný Cieľ, Východné pobrežie, Farmárske hnutie, Slovenskí vlci, Nová vlna, Reštart Regiónov”, valamint a „Nové Suverénne Slovensko”.

Egy politikai párt megalapításához az alapítóknak legalább 10 000 támogató aláírást kell összegyűjteniük, amelyeket a belügyminisztériumnak kell benyújtaniuk a hivatalos nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel együtt.

Amennyiben minden törvényi feltétel teljesül, a minisztérium nyilvántartásba veszi az adott pártot.

Szlovákiában jelenleg 56 bejegyzett politikai párt és mozgalom működik, míg 111 párt és mozgalom felszámolási eljárás alatt áll.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Alacsony a lavinaveszély a szlovákiai hegyvidékeken

Szolgálatba lépett az újonnan létrehozott csendőrség

Utolsó útjára kísérték Erdélyi Géza emeritus református püspököt

Megtartotta idei utolsó ülését a Pozsony megyei önkormányzat

Készíthetjük a fogkefét…

Az államfő elveszítette az SNS bizalmát

Telefonon beszélt a kormányfő Ukrajna támogatásáról az Európai...

A vétó letörése után sem írja alá az...

Horony Ákos: ezúttal kivételt kell tennem

A TÉKA szerint veszélyes útra lépett a szlovák...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma