Tíz új politikai párt alakulását jelentették be Szlovákiában

Szlovákiában jelenleg tíz új politikai párt megalakulását készítik elő. A szükséges aláírások gyűjtéséről szóló bejelentések a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának hivatalos honlapján érhetők el.

Az alakulófélben lévő pártok és mozgalmak között szerepel a „Košické hnutie 2030, Spoločnosť Slovensko, Roma Východ, Spoločný Cieľ, Východné pobrežie, Farmárske hnutie, Slovenskí vlci, Nová vlna, Reštart Regiónov”, valamint a „Nové Suverénne Slovensko”.

Egy politikai párt megalapításához az alapítóknak legalább 10 000 támogató aláírást kell összegyűjteniük, amelyeket a belügyminisztériumnak kell benyújtaniuk a hivatalos nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel együtt.

Amennyiben minden törvényi feltétel teljesül, a minisztérium nyilvántartásba veszi az adott pártot.

Szlovákiában jelenleg 56 bejegyzett politikai párt és mozgalom működik, míg 111 párt és mozgalom felszámolási eljárás alatt áll.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk