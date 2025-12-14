Home Ajánló A Kabóca decemberi száma
A Kabóca decemberi száma

Fotó: Kabóca

Decemberben Kabóca a karácsonyi készülődésben szeretné segíteni kis barátait.

Az ügyes kezűek angyalkás meg pásztoros mécsestartót vághatnak ki a lapból a karácsonyi asztalra.  Maki konyhájában egy mézeskalács receptjét találják, aminek az elkészítését anyu közreműködésével maguk is megpróbálhatják.

De talán még arra is lesz idő az ünnepekig, hogy a versoldal csallóközi betlehemezésének dalait, szövegeit a barátokkal, osztálytársakkal megtanulják, és az iskolában, a templomban vagy akár ahogy régen, a rokonokhoz, ismerősökhöz bekopogva előadják a pásztorok jelenetét a kis Jézus megszületéséről.

Az ünnepre való ráhangolódást segíti Gimesi Dóra meséje a lapban egy csetlő-botló kis angyalról, akinek a sok ügyetlenkedés ellenére végül mégis sikerül nagy örömet vinnie egy kisfiúnak.

A Kabóca címoldala

Sok ajándékcsomagról szól Maci és Zsiráf képes meséje a legkisebbeknek, az angolul tanulók New Yorkban karácsonyozhatnak barátaik családjánál, végigkóstolhatják és megdicsérhetik az ünnepi vacsora hagyományos amerikai ételeit, a sült pulykát mártással, párolt zöldbabbal, krumplipürével  és gyömbérkenyérrel, természetesen angolul.

De a mi hagyományos karácsonyi ételeink se maradnak ki a decemberi számból, az időben barangoló rovat a halászat és a halételek kultúránk korábbi századaiban játszott szerepét mutatja be olvasóinak.

A magyar mellett szlovákul is közölt mesében egy nagyváros közepén álló juharfa karácsonyi fényei világítják be a korán sötétedő decemberi délutánokat, a világmegváltó találmányok sorozata ezúttal a könyvnyomtatás és a gőzgép feltalálásának korszakos jelentőségét vázolja fel, s természetesen folyatódik a lapban Misi nagyvárosi története is, amelynek újabb fejezetében újabb titkokra derül fény a különös macska és az öregember kapcsolatáról.

A havilap megrendelhető a kiadó címén: kabocalap@gmail.com, www.kabocalap.com.

LZ/Felvidék.ma

