„Beneš árnyékában: létveszélyben vannak a szervezeteink is”

Elfogadhatatlannak, sértőnek és a magyar nemzeti közösségünket diszkriminálónak tartjuk a Büntető törvénykönyv legutóbbi módosítását, jelesül hogy a Beneš-dekrétumokról szóló bíráló beszéd – a dokumentumok tagadása vagy megkérdőjelezése – bűncselekmény.

Egyetértünk mindazokkal, akik a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás, a tudomány szabadsága, az alapvető emberi és szabadságjogok, vagy a demokratikus értékek szempontjából tartják aggályosnak a szlovák parlament által, 2025. december 11-én elfogadott jogszabályt.

Ugyanakkor két dologra rá kell mutatnunk:

Először, hogy a II. világháború utáni elnöki rendeletek, s az azokra felépített csehszlovák rendszer 1945 és 1948 között nemcsak a német és magyar embereket bélyegezte meg háborús bűnösséggel, fosztotta meg állampolgárságától, munkahelyétől, házától, földjétől, vagyonától, emberi méltóságától és tette földönfutóvá, deportálható rabszolgává és toloncolta ki egy 50-60 kilós zsákkal a hátán az országból, hanem

fasiszta háborús bűnösnek minősítette a német és magyar szervezeteket, egyesületeket, társulásokat – nem egy esetben egyházi közösségeket – is.

Amennyiben a Beneš-dekrétumok a szlovák jogrend részét képezik és az egyik alapján ma is átírhat ingatlantulajdont a Szlovák Földhivatal és az Erdőgazdaság, akkor értelemszerűen a másik is hatályos, s akkor létveszélyben vannak a szervezeteink is.

Tiltakozunk az ellen, hogy a betiltás és vagyonelkobzás Damoklész kardja lebegjen a felvidéki magyar társadalmi, kulturális, politikai, művészeti, honismereti, ifjúsági, hagyományőrző és minden más civil szervezet feje fölött. Törvényben szavatolt békés és nyugodt munkakörülményeket akarunk a szervezeteinknek! Közösségi és szervezeti életünk tekintetében is, a szlovákság közösségi és szervezeti életével egyenrangú körülmények szavatolását várjuk el a szlovák államtól!

Másodszor: a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának döntése, miszerint a Beneš-dekrétumok nemcsak sérthetetlenek, hanem azok bírálata egyenesen bűncselekmény,

azt üzeni számunkra, hogy ezek a minket, felvidéki magyarokat kollektíven diszkrimináló jogszabályok fontosabbak és sérthetetlenebbek, mint ennek az országnak a többi törvénye, hiszen azok nyilvános bírálata nem von maga után fél éves szabadságvesztést.

Ez egy nagyon rossz üzenet mind a társadalom, mind a nemzeti kisebbségek felé. Hiszen a rosszat, a fájót, a diszkriminálót teszi sérthetetlenné, vagyis kiáll mellette. Ezáltal azt üzeni nekünk a szlovák kormány (mint előterjesztő) és a szlovák parlament (mint a döntést meghozó), hogy mi továbbra is olyan bűnösök vagyunk, mint ahogy azt Beneš elnök néhány rendelete leírja és azt érdemeljük, amit ezek a 80 éve megfogalmazott dekrétumok tartalmaznak. Ezt – tagszervezeteink nevében is – kikérjük magunknak! Nem vagyunk sem fasiszták, sem háborús bűnösök!

Jogkövető polgárokként és az ország törvényei szerint működő szervezetekként, elvárjuk Peter Pellegrini köztársasági elnöktől, hogy ne írja alá a Büntető törvénykönyvnek a Lex Benešt tartalmazó módosítását! S támogatjuk, hogy az elfogadott jogszabályt vessék alkotmányossági vizsgálat alá!

Somogyi Alfréd

a SZAKC elnöke

2025. december 15.