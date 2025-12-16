Az EP támogatja a védelmi beruházások uniós támogatásának növelését

Támogatta az Európai Parlament plénuma kedden azon uniós jogszabály elfogadását, amely a főbb európai uniós finanszírozási programok módosításai révén megkönnyítené, hogy a tagállamok a védelmi kezdeményezések támogatására fordíthassák az uniós forrásokat, valamint azt, hogy Ukrajna védelmi ipara is részesüljön az Európai Védelmi Alapból – tájékoztatott az Európai Parlament kedden.

Az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén 519 szavazattal 119 ellenében, 25 tartózkodás mellett elfogadott jogszabály lehetővé teszi, hogy a meglévő uniós programokra – például a Stratégiai Technológiák Európai Platformjára, a Horizont Európára, az Európai Védelmi Alapra, a Digitális Európa programra és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) – vonatkozó szabályok módosítása révén több uniós finanszírozást fordítsanak a védelmi vonatkozású beruházásokra.

Az Európai Parlament kiterjesztette az intézkedések hatályát annak érdekében, hogy azok magukban foglalják az ellenálló képesség fokozását a folyamatos hibrid támadásokkal és külföldi beavatkozással szemben.

Az EP-képviselők azt is szorgalmazták, hogy a jogszabály tegye lehetővé az ukrán védelmi ipar nagyobb támogatását, és biztosítsa az ország részvételét az Európai Védelmi Alapban.

A Horizont Európa program a jövőben katonai célokra is használható polgári alkalmazásokat támogat majd a kutatások területén. A támogatást ki kell terjeszteni a kis- és középvállalkozásokra, köztük az induló innovatív vállalkozásokra és a kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatokra is, amelyek egyébként nehezen jutnának finanszírozáshoz.

A jogszabály lehetővé teszi továbbá a kettős felhasználású – katonai és polgári célú – közlekedési infrastruktúra uniós finanszírozását az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében, beleértve a katonai mobilitási folyosókat is, ahol az Európai Bizottság feltételeket szabhat a felhasználandó felszerelések, áruk vagy szolgáltatások származási országára vonatkozóan – tájékoztattak.

MTI/Felvidék.ma