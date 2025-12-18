Megkezdődött az Európai Tanács ülése, a fő téma Ukrajna finanszírozása

Megkezdődött az Európai Tanács Ukrajna finanszírozásával, a következő többéves pénzügyi kerettel, a bővítéssel, az EU geoökonómiai helyzetével, a közel-keleti fejleményekkel, valamint az európai védelemmel és a migrációval foglalkozó ülése Brüsszelben.

A tagállamok vezetői mindenekelőtt megbeszélést folytatnak a legfrissebb ukrajnai fejleményekről és a sürgős uniós fellépést igénylő kérdésekről.

Az uniós állam-, illetve kormányfők választ kívánnak találni arra, hogy az EU miként tudja fedezni Ukrajna 2026-2027-es időszakra vonatkozó pénzügyi szükségleteit, köztük a katonai és védelmi erőfeszítésekkel kapcsolatosakat.

Az Európai Bizottság szerint Ukrajnának legkevesebb 135 milliárd euróra lenne szüksége a kétéves időszakra, javaslata szerint ebből az EU 90 milliárdot vállalna. Ehhez javaslata szerint vagy az orosz központi bank Európában tárolt, majd az uniós szankciók nyomán befagyasztott pénzeszközeit biztosítaná kamatmentes jóvátételi hitel formájában, vagy az összeget közös hitelfelvétellel teremtené elő a pénzügyi piacokról.

A vezetők megbeszélést folytatnak az Ukrajnának megadni tervezett biztonsági garanciákról is, és az igazságos és tartós ukrajnai béke elérésére irányuló diplomáciai erőfeszítések támogatásának lehetséges útjairól.

Ezzel összefüggésben meg fogják vitatni, hogy mi a legjobb módja annak, hogy megerősítsék Ukrajna tárgyalási pozícióját, miként fokozzák az Oroszországra gyakorolt nyomást, és hogy emellett miként tudják megvédeni Európa érdekeit.

Az Európai Tanács tagjai az egynaposra tervezett uniós csúcsértekezleten vitát folytatnak továbbá a 2028-2034 közötti többéves pénzügyi keretről, a közel-keleti és a migrációs helyzetről, az európai védelemről, az EU bővítéséről, valamint véleménycserét tartanak a geoökonómiai helyzetről azzal összefüggésben, hogy az milyen hatásokkal jár az EU versenyképességére nézve.

MTI/Felvidék.ma