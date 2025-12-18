Téli rendezvények a Csemadok Feketenyéki Alapszervezetének szervezésében

A Csemadok Feketenyéki Alapszervezete a 2025-ös téli időszakban is bizonyította, hogy a magyar kultúra és a közösségi összetartozás ápolása élő és aktuális feladat.

A téli esték csendjét Feketenyéken idén is énekszó, közös élmények és ünnepváró találkozások töltötték meg. Az alapszervezet ismét többgenerációs közönséget megszólító, tartalmas programsorozatot valósított meg, amelyben a zene, a közösségi élmények és az ünnepvárás egyaránt hangsúlyos szerepet kaptak.

A rendezvénysorozat első állomása a november 9-én megrendezett nótaest volt, amely iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Az est folyamán

Kosáry Judit, Kosár Szabolcs, Iványi Árpád, Jalsovszky Mónika, Szlezák Erika, Varga István és Vígh Valéria nótaénekesek léptek színpadra,

akik előadásukkal nagy sikert arattak, a közönség állva tapsolta meg őket. Az énekeseket ifj. Kotlár Bocska József és zenekara kísérte. A fellépők a magyar nóták gazdag és sokszínű világát idézték meg, bemutatva annak érzelmi mélységeit és értékeit, maradandó élményt nyújtva a hallgatóságnak.

November végén a közösségi élmény Győrbe vezetett: a feketenyékiek egy csoportja a Győri Nemzeti Színházba látogatott el, ahol megtekinthette a Szaffi című musicalt. Az adventi időszak kezdetéhez kapcsolódva a résztvevők ellátogattak a karácsonyi vásárba is, ahol ünnepi hangulat fogadta őket.

A Csemadok helyi alapszervezete a község mindennapjaiban is aktív szerepet vállal. A helyi vállalkozók, önkormányzat és szervezetek által megrendezett hagyományos Mikulás-ünnepségen ismét forró csokival és aprósüteménnyel kínálták a hideg elől betérő, melegedni vágyó gyermekeket és kísérőiket, hozzájárulva a rendezvény barátságos, családias légköréhez.

Az adventi várakozás csúcspontjaként december 13-án került sor került sor a már hagyományos adventi koncertre. Az ünnepi eseményen három kórus lépett fel:

a negyedi Napsugár női énekkar, a Hidaskürti Női Éneklőcsoport, valamint a helyi plébánia ifjúsági énekkara.

A kórusok műsora csendes elmélyülésre hívta a hallgatóságot, és valódi lelki ráhangolódást kínált a közelgő karácsonyra.

„Fontos számunkra, hogy ezek az alkalmak ne csupán kulturális események legyenek, hanem valódi találkozási pontok is, ahol a közösség tagjai együtt élhetik meg hagyományainkat és az ünnepvárás örömét” – hangsúlyozta Losonszky Margit, a Csemadok Feketenyéki Alapszervezetének elnöke.

A koncertet követően a program a kultúrházban folytatódott. Itt Győri Áron nádszegi gimnáziumi diák osztotta meg élményeit a kenyai missziós útjáról. Ezzel párhuzamosan egy kisebb kiállítás idézte fel a 200 éve született Jókai Mór alakját és munkásságát, míg az est zárásaként karácsonyi vásár várta az érdeklődőket, ahol helyi kézművesek portékái tették teljessé az ünnepi hangulatot.

A Csemadok Feketenyéki Alapszervezetének téli rendezvényei idén is azt üzenték: a közösen megélt kultúra, a hagyományok ápolása és az egymásra figyelés olyan értékek, amelyek képesek megtartani és erősíteni a közösséget – különösen az év legcsendesebb, legelmélyültebb időszakában. A szervezet vezetősége a jövőben is hasonlóan gazdag programkínálattal kívánják szolgálni a helyi közösséget és a magyar kultúra iránt érdeklődőket.

Presinszký Király Ágnes, a Csemadok Feketenyéki Alapszervezetének elnökségi tagja/Felvidék.ma