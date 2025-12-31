Home Kitekintő Sulyok Tamás Kapu Tiborral együtt köszönti az új évet a közmédia csatornáin
Sulyok Tamás Kapu Tiborral együtt köszönti az új évet a közmédia csatornáin

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Sulyok Tamás köztársasági elnök (Szalai Erika/Felvidék.ma)

Sulyok Tamás köztársasági elnök Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt köszönti az új évet a közmédia csatornáin szerda éjfél után.

Sulyok Tamás Kapu Tiborral együtt fejezi ki jókívánságait a 2026-os évre a magyar családoknak, közösségeknek és az egész nemzetnek, és hívja fel a figyelmet az összetartozás erejére.

A szerdán éjfélkor elhangzó Himnuszt követően a köztársasági elnök és Kapu Tibor beszéde a közmédia M1, M2 Petőfi TV, M5, Duna, Duna World televíziós csatornáin és a Kossuth, Bartók, Dankó és Szakcsi rádió műsoraiban lesz hallható.

MTI/Fevidék.ma

