Ünnepi fényárban Budapest belvárosa

Lassan véget érnek az ünnepek, a karácsony már mögöttünk van, hamarosan köszöntjük az új esztendőt. Ugyanakkor a városaink ünnepi fényeiben még pár napig gyönyörködhetünk.

A nemzet fővárosának számos pontja ünnepi fényben díszeleg. A belvárosi bérházak, paloták fényárban úsznak, a köztereket fénydíszek varázsolják hangulatossá. A turisták által is jól ismert tereket, utcákat szemet kápráztató fényár jellemzi az év utolsó heteiben.

December második felében készült felvételeinkkel barangoljuk be Budapest belvárosát!

Pásztor Péter/Felvidék.ma