A magyar kultúra napján több múzeum állandó kiállítása ingyenesen látogatható

Renoir kiállítás a Szépművészeti Múzeumban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Ingyenesen látogathatóak lesznek a magyar kultúra napján a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ tagintézményei, továbbá a Szépművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum állandó kiállításai – közölte a Szépművészeti Múzeum pénteken az MTI-vel.

Az erről szóló kezdeményezést a múzeumi terület kultúrstratégiai intézményeinek vezetői – Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója; Fabényi Júlia, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója; Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója; valamint Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke – tették.

Mint írták, a magyar kultúra napján, január 22-én többek között a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, valamint a sárospataki Rákóczi Múzeum és a visegrádi Mátyás Király Múzeum állandó kiállításai tekinthetők meg ingyenesen. A vezetők egyben kérik az ország közgyűjteményeit, hogy e jeles napon lehetőségeik szerint csatlakozzanak kezdeményezésükhöz.

„A kezdeményezés a magyar kultúra ünnepnapján ráirányítja a figyelmet a magyar kultúra alapjait képező, rendkívül gazdag és sokrétű gyűjteményi anyagra, és egyben arra a felelősségre és szerepvállalásra, amellyel Magyarország múzeumai végzik feladataikat az év minden napján nemzeti kultúránk és identitásunk megőrzése és megerősítése érdekében”

– áll a közleményben.

MTI/Felvidék.ma

