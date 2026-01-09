A kihűlés percek alatt életveszélyessé válhat – a mentők figyelmeztetnek

Télen nemcsak a túrázók és sportolók, hanem az idősek és a hajléktalanok is fokozottan ki vannak téve a kihűlés veszélyének. A mentők figyelmeztetnek: a nem megfelelő öltözet, az átnedvesedett ruházat vagy az erős szél hatására a szervezet akár percek alatt is veszélyesen lehűlhet.

Ha a testhőmérséklet 35 Celsius-fok alá csökken, hipotermiáról, azaz kihűlésről beszélünk, amely súlyos esetben életveszélyes állapot. „Ez nemcsak a szabadban tartózkodó sportolókat érinti, hanem az utcán élőket és az időseket is” – hívta fel a figyelmet Patrik Brna, a ZaMED mentőszolgálat vezető mentőtisztje.

Különösen veszélyeztetettek az alkohol hatása alatt állók. Az alkohol ugyanis hamis hőérzetet kelt, miközben valójában gyorsítja a test lehűlését. „Ilyenkor az érintett gyakran nem is érzékeli, hogy fázik, és a kihűlés nagyon gyorsan bekövetkezhet” – tette hozzá a szakember.

Nem minden kihűlt embert szabad megmozgatni

A kihűlés jelei közé tartozik a hideg bőr, a kékes ajkak, az erős remegés, illetve a zavartság vagy az eszméletvesztés. A mentők hangsúlyozzák: csak akkor szabad az érintettet melegebb helyre vinni, ha eszméleténél van és képes önállóan mozogni.

Ha a ruhája vizes, azt óvatosan el kell távolítani, és száraz ruhába öltöztetni, illetve takaróval vagy hőtartó fóliával betakarni. Fontos az is, hogy a talajtól elszigeteljük – például matraccal vagy polifoam hablemezzel.

Tilos viszont alkoholt adni „melegítés céljából”, és nem szabad közvetlen hőforrást – például fűtőtestet – sem a testre helyezni. Fagyási sérülések esetén az érintett testrészeket nem szabad dörzsölni, és forró vízzel sem szabad melegíteni, csak fokozatosan, kíméletesen.

Ha a kihűlt személy nem reagál vagy eszméletlen, tilos mozgatni! Ilyenkor azonnal hívni kell a 155-ös segélyhívót, és követni kell a diszpécser utasításait.

Az odafigyelés életet menthet

A téli időszak minden évben a legnehezebb a hajléktalan emberek számára. A Depaul Slovensko már közel húsz éve működteti alacsonyküszöbű éjjeli menedékhelyét Pozsonyban, amely 200 ember számára nyújt menedéket a hideg elől.

„2005-ben több mint húsz hajléktalan ember fagyott halálra Pozsony utcáin. Ez a tragédia indította el a menedékhely létrehozását. A célunk az, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő” – mondta Jozef Kákoš, a szervezet igazgatója.

A szakemberek szerint bárki segíthet: egy kérdés, egy forró tea, meleg ruházat vagy útbaigazítás egy közeli szociális szolgáltatáshoz akár életet is menthet a fagyos napokon.

SZE/Felvidék.ma/ Sajtóközlemény