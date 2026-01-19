Szijjártó Péter: a cseh és a magyar kormány közösen áll ki a migránsok betelepítésével szemben

A magyar és a cseh patrióta kormány azonos állásponton van a legfontosabb kérdésekben, egyszerre mondanak nemet a háborúra, a migrációra és a genderőrületre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Prágában.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a cseh kollégájával, Petr Macinkával közös sajtótájékoztatóján aláhúzta, hogy a magyar kormány nagy örömmel vette tudomásul a patrióták győzelmét a csehországi választáson.

„Egy pártcsaládhoz tartozunk, és egészen új érzés lesz az, hogy az európai uniós egyeztetéseken immár a patrióta pártcsaládnak két képviselője is jelen lesz”

– mondta.

„Mi nagyra becsüljük a cseh patriótákkal fenntartott együttműködésünket. Ez az együttműködés korábban hozott egy olyan eredményt, amely alapvető fontosságú Magyarország biztonsága szempontjából” – folytatta.

„Ma nagyrészt annak is köszönhetően vagyunk migránsmentes ország, hogy korábban a visegrádi csoport meg tudta állítani a kötelező migránsletelepítési kvótákról szóló brüsszeli döntést. Akkor is Andrej Babiš volt Csehország miniszterelnöke” – tette hozzá.

Majd kiemelte,

hogy a nyomás azóta is nagy, Brüsszel továbbra is be akarja nyomni a migránsokat a két országba.

Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy a cseh és a magyar patrióták együtt mondanak nemet erre, és nem engedik, hogy az országaikba illegális migránsokat telepítsenek be.

„Ma megerősítettük ezt a szövetségünket és ezt az együttműködésünket. A cseh és a magyar kormány közösen áll ki a migránsok betelepítésével szemben”

– húzta alá.

Illetve hangsúlyozta, hogy hasonlóképpen, közösen mondanak nemet a háborúra, közösen támogatják az amerikai béke-erőfeszítéseket, és nem engedik, hogy belerángassák országaikat a háborúba.

„Látszik, hogy Brüsszelben döntés van arról, hogy háborúba kell menni az oroszokkal szemben. Mi, magyarok úgy döntöttünk, hogy ebből a háborúból kimaradunk, és nem küldjük el a magyar emberek pénzét és nem küldjük el a magyar fegyvereket sem Ukrajnába” – jelentette ki.

A miniszter végül úgy vélekedett, hogy a cseh patrióták győzelme lehetőséget biztosít a visegrádi együttműködés újraélesztésére, ami Közép-Európa érdeke, és növeli a résztvevő országok erejét.

Továbbá rámutatott, hogy a kétoldalú együttműködés kölcsönösen előnyös Magyarország és Csehország számára.

„Cseh vállalatok Magyarországon majdnem tízezer munkahelyet tartanak fenn. A védelmi ipari együttműködésünk is egyre szélesebb körű. A MOL több mint háromszáz benzinkutat üzemeltet Csehországban. A magyar áramszolgáltató vállalat pedig több mint másfél millió fogyasztó ellátását biztosítja itt Csehországban” – sorolta.

„Tehát mi úgy látjuk, hogy a cseh patrióták győzelmét követően egy új, remek időszak előtt állunk Magyarország és Csehország együttműködésében. És készen állunk arra, hogy ezt az együttműködést a lehető legmagasabb szintre vigyük tovább, és jó érzés azt tapasztalni, hogy ez a szándék most kölcsönös” – összegzett.

Szijjártó Péter újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a nap folyamán Andrej Babiš cseh miniszterelnökkel, Karel Havlíček kormányfő-helyettessel, gazdasági miniszterrel és Tomio Okamura házelnökkel is találkozott.

„Örömmel állapíthattam meg, hogy a cseh és a magyar kormány – mint két patrióta kormány –álláspontjai a legfontosabb kérdésekben egybeesnek, egyszerre mondunk nemet a háborúra, a migrációra és a genderőrületre. És jó érzés, hogy ezekben a kérdésekben mind együtt fogunk tudni dolgozni az elkövetkezendő időszakban” – fogalmazott.

MTI/Felvidék.ma