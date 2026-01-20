Home Ajánló A Magyar magazin január 21-ei ajánlója
A Magyar magazin január 21-ei ajánlója

Magyar magazin január 21-én, szerdán 8.06 órai kezdettel jelentkezik új műsorával az  STV2 tévécsatornán. A tartalomból: 

Közép-európai traumák – Lóránd Sándor pszichoanalitikus előtt tisztelgett konferenciájával a dunaszerdahelyi Aranykert pszichoterápiás központ. Legere, azaz olvasni – a középiskolások irodalmi vetélkedőjének témája Jókai Mór munkássága volt.

Templomok ihlették – Benko Pál bútorfestő vezetésével az egykori mesterek technikáját tanulták a műhelyfoglalkozás résztvevői. Várakozás – a losonci Szabó Gyula Emlékházban május végéig láthatók a festőművész 1960 után készült alkotásai. Felvidéki Banda – öt zenekar csak egyetlen koncertre készült, de az ötlet hanghordozóvá vált.

A műsorvezető Holop Zsóka.  Ezt követi a Porta, amelyben ezúttal Csákányháza települést mutatják be.

