Nagyszombat megye személyes támogatással segíti a dotációs kérelmek benyújtását

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat továbbra is aktívan támogatja a városokat, községeket, szervezeteket és a helyi közösségeket. A megye idei dotációs felhívására 600 ezer eurót különítettek el, és ennek részeként a régió több pontján asszisztált pályázatbenyújtási alkalmakat szerveznek. Az intézkedés elsősorban az első alkalommal pályázókat, valamint azokat a csoportokat kívánja segíteni, amelyek bizonytalanok a digitális ügyintézésben.

„Modern önkormányzatként bevezettük a dotációs kérelmek elektronikus benyújtását, ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem mindenkinek jelent kényelmes megoldást. Éppen ezért alapvető technikai és folyamatbeli támogatást kínálunk. Az asszisztált benyújtás január 26-tól lesz elérhető a megye nyolc városában működő InfoBodka pontokon. Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően nőni fog az önkormányzatoktól és civil szervezetektől érkező pályázatok száma is” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A megye azt javasolja, hogy

az asszisztált benyújtásra jelentkezők saját laptopot és kártyaolvasót hozzanak magukkal. Amennyiben nem rendelkeznek ilyen technikai eszközökkel, ezt már az adott InfoBodka pontra történő regisztráció során jelezniük kell. Az érdeklődőknek előzetesen e-mailben kell jelentkezniük, hogy a szervezők biztosítani tudják a szükséges segítséget az első pályázat benyújtásához.

Fontos hangsúlyozni, hogy az asszisztált benyújtás nem jelent projektmenedzsmentet. Az InfoBodka munkatársai nem töltik ki a pályázati űrlapokat, és nem készítik el a projekteket a pályázók helyett. Feladatuk kizárólag az, hogy segítsenek eligazodni az elektronikus rendszerben, ismertessék az alapvető lépéseket, valamint elhárítsák az első benyújtás során felmerülő technikai akadályokat.

A Nagyszombat megyei InfoBodka pontok regionális kapcsolattartó helyekként működnek, amelyeket a megye a Megyei Fejlesztési és Innovációs Ügynökségen (KIRA) keresztül hozott létre a civil társadalom és a közösségi élet támogatása érdekében.

Ezek a pontok elsődleges információs és tanácsadó központként szolgálnak a nonprofit szervezetek, kezdeményezések és aktív állampolgárok számára. Segítséget nyújtanak a projektek előkészítésében, tájékoztatást adnak a pályázati lehetőségekről és az együttműködési formákról, emellett összekötik a helyi szereplőket.

Íme, azon települések listája, ahol az asszisztált pályázatbenyújtás megvalósul:

Dunaszerdahely

Buena Coffee House, Korzo Bélu Bartóka 14A

Štvrtok 29. 1. | 15.00 – 18.00

infobodka.ds@kira.sk

Galánta

Športová hala (info na recepcii), ul. kpt. Nálepku 1575/37

Streda 28. 1. | 13.00 – 17.00

Štvrtok 29. 1. | 13.00 – 17.00

infobodka.galanta@kira.sk

Galgóc

OZ Čas pre rodinu – RC Čiperko, Vinohradská 5

Streda 28. 1. | 13.00 – 16.00

Štvrtok 29. 1. | 13.00 – 16.00

Piatok 30. 1. | 16.00 – 19.00

infobodka.hlohovec@kira.sk

Pöstyén

CVČ Ahoj, Teplická 84

Streda 28. 1. | 10.00 – 13.00

Štvrtok 29. 1. | 10.00 – 13.00

Piatok 30. 1. | 10.00 – 13.00

infobodka.piestany@kira.sk

Szenice

Kivik, Ulica SNP

Pondelok 26. 1. a utorok 27. 1. | 14.00 – 18.00

infobodka.senica@kira.sk

Szered

KC PRIESTOR, Legionárska 38

Štvrtok 29. 1. | 16.00 – 18.00

Piatok 30. 1. | 13.00 – 16.00

infobodka.sered@kira.sk

Szakolca

Etc Skalica, Gorkého 27, Skalica

Utorok 27. 1. | 14.00 – 17.00

infobodka.skalica@kira.sk

Nagyszombat

Baterkáreň, Starohájska 1

Pondelok 26. 1. | 10.00 – 17.00

infobodka.trnava@kira.sk

BN/Felvidék.ma/TTSK