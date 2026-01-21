A „magyar van Gogh” Galántán

PIRK János – retrospektív címmel nyílik meg Pirk János (1903–1989) galántai születésű Munkácsy-díjas festőművész kiállítása a Galántai Honismereti Múzeumban, amely átfogó képet ad a 20. századi magyar festészet kiemelkedő alkotójának életművéről. A tárlat különleges jelentőségű esemény, Pirk János művei most először kerülnek bemutatásra szülővárosában. A kiállítás megnyitójára január 28-án, 17 órakor kerül sor a múzeum főépületében.

A „magyar van Gogh”

„Az egyetlen ember van Goghon kívül, aki ezer százalékig össze volt forrva a természettel” – mondja Pirk Jánosról Supka Magdolna. „Nála a pipacs olyan, mint van Goghnál a napraforgó.” (Deim Pál) Művészetének középpontjában az ember és a természet örök, sorsszerű kapcsolata áll.

Festményein a föld, a mezőgazdasági munka és a paraszti életforma nem idealizált képként, hanem időtlen, mitikus jelentéssel jelenik meg. Alkotásai az emberi kitartás, a mindennapok csendes méltósága és a megújuló remény lírai megfogalmazásai.

Retrospektív

A kiállítás végigkíséri a művész életútját a nagybányai művésztelep meghatározó élményeitől az olaszországi tanulmányutak szín- és fényhatásain át a szentendrei évtizedek bensőséges tájaiig. Az akvarellek, temperák és olajfestmények érzékeny látásmódról, erőteljes festői kifejezésről és mély emberi elkötelezettségről tanúskodnak.

Hazatérés

A PIRK-kiállítás nemcsak művészeti esemény, hanem szimbolikus hazatérés is: lehetőség arra, hogy az életmű visszatérjen a festő gyökereihez, és hogy a galántai közönség személyesen találkozhasson azzal az örökséggel, amely generációkon átívelően gazdagította a magyar képzőművészetet.

A PIRK János – retrospektív kiállítás 2026. március 21-ig tekinthető meg a Galántai Honismereti Múzeumban.

Bővebb tájékoztatás a múzeum honlapján és a közösségi hálón található.

Sajtóközlemény/Galántai Honismereti Múzeum/Felvidék.ma