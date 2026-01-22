Meghirdették a Kárpát-medencei tájházakat támogató Kós Károly Program 2026 pályázatot

A Kós Károly Program célja

célzott támogatás biztosítása a tájházak közösségi programjainak és eseményeinek rendezésére, az épületeik fejlesztésére, és a falusi és térségi turizmus területén hatásuk növelésére.

Az elnyerhető támogatási összeg tájházanként legalább 500 ezer, legfeljebb 1 millió forint.

A kiírás szerint az anyaországi intézmények mellett a határon túli – Szlovákiában, Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában, Romániában, Ukrajnában található –

magyar vonatkozású gyűjteménnyel rendelkező tájház fenntartója pályázhat, amely a tájház fogalomnak megfelelő vagy népi építészeti értékű, eredeti helyén álló épületben néprajzi gyűjteményt működtet; fenntartó lehet például helyi vagy megyei önkormányzat, kulturális intézmény, felsőoktatási intézmény, egyház, egyesület, alapítvány, vagy magánszemély.

Az igénylés további feltétele érvényes regisztráció megléte az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER).

A támogatott tevékenységek között szerepelnek a tájházak közösségi programjai és eseményei; a tájházi épületek karbantartása és állagmegóvása, hozzájárulás a működtetéshez, közösségi terek létrehozásához; tartalomfejlesztés és kiállításmegújítás a tájházakban.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2026. február 6. 16:00 óra.

A Kós Károly Program 2026 pályázati feltételeiről ITT olvashatnak. A szükséges dokumentációk ITT érhetőek el.