Pszichológusok figyelmeztetnek: kockázatos lehet az MI-ra bízni a lelki segítségnyújtást

Az IPčko civil szervezet arra figyelmeztet, hogy egyre több fiatal fordul mesterséges intelligenciához – például a ChatGPT-hez – lelki problémák esetén, ahelyett, hogy valódi szakembert keresne fel. A szervezet szerint az MI témája a tavalyi és az idei év egyik legnagyobb kihívása, miközben a pszichológusok 2025-ben növekvő számban találkoznak olyan esetekkel, amikor krízisben lévő emberek először mesterséges intelligenciától kérnek segítséget, és csak később – vagy egyáltalán nem – lépnek kapcsolatba krízisvonallal.

Veronika Čuláková Tóthová, az IPčko krízissegély-vonalának vezetője csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta: az év első és második féléve között 73 százalékkal nőtt azoknak az eseteknek a száma, amikor a segítséget kérők előbb AI-hoz fordultak. „A fiatalok az MI-t első kapcsolódási pontként használják, amikor elakadnak, nehézségeik vannak, gyakran pszichés jellegűek” – fogalmazott. Hozzátette: bár az MI sok esetben szakember felkeresését javasolja, a fiatalok egy része ezt követően már nem kér további segítséget.

A szervezet felhívta a figyelmet az MI más kockázataira is, így a deepfake tartalmak készítésére, valamint olyan anyagok terjesztésére, amelyek hozzájárulhatnak a radikalizáció erősödéséhez. Ezzel összefüggésben IPčko együttműködést tervez más szlovákiai és külföldi segélyvonalakkal, hogy a tapasztalatok, készségek és szakértelem megosztásával hatékonyabb, szakszerűbb és minőségibb segítséget tudjanak nyújtani. „Továbbra is hisszük, hogy az emberi, szakmai segítség pótolhatatlan” – hangsúlyozta Čuláková Tóthová.

Marek Madro, az IPčko igazgatója és pszichológusa a kulcsszolgáltatások – különösen a krízissegély-vonal – bizonytalan, rendszerszintű finanszírozására is figyelmeztetett. „A számok egyértelműek: szolgáltatásainkra nagyobb szükség van, mint valaha” – mondta, utalva arra, hogy a statisztikák a fiatalok mentális állapotának romlását mutatják.

Az IPčko 2024-ben összesen 181 087 segítő és kríziskommunikációt bonyolított le, ami 26 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A legtöbb megkeresés 18 év alatti fiataloktól érkezett, akiket leggyakrabban a magány, a félelem, valamint az önkárosítás vagy az öngyilkosság gondolatai foglalkoztattak. A szakemberek szerint egyre több ilyen kapcsolatban jelenik meg az MI szerepe is, ami új kihívások elé állítja a mentális egészség támogatásának rendszerét.

Fontos kiemelni, hogy a Felvidéken magyar nyelven is elérhető segítség: a Felvidéki Lelki Elsősegély vonal magyarul is hívható, működtetését a SZAKC biztosítja.

A szolgálat célja, hogy anyanyelven nyújtson lelki támogatást krízishelyzetben lévők számára. A nap 24 órájában képzett önkéntesek fogadják a hívásokat, teljes anonimitás biztosítása mellett. A szolgálat célja a lelki egészség védelme, valamint a krízishelyzetben lévő – például depresszióval, magánnyal vagy öngyilkossági gondolatokkal küzdő – személyek támogatása.

Elérhetőségek:

0918 500 333 (Orange hálózat)

0904 500 338 (T-Mobile hálózat)

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk