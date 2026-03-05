Továbbra is a kozmetikumok vezetik a veszélyes, nem élelmiszeripari termékek listáját

A veszélyes, nem élelmiszeripari termékek uniós gyorsriasztási rendszerében kozmetikai termékekre és játékokra érkezett a legtöbb bejelentés tavaly, a magyar riasztások esetében is a kozmetikumok vezetik a listát, utánuk a gyermekjátékok szerepeltek – derült ki a rendszer működéséről készült, csütörtökön Brüsszelben bemutatott uniós jelentésből.

A Safety Gate elnevezésű, a fogyasztóvédelem 2025-ös eredményeit bemutató jelentés sajtótájékoztatóján Michael McGrath jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős uniós biztos elmondta, tavaly 4671 riasztást jelentettek az Európai Unió tagországaiban, valamint Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben. Ez 2024-hez képest 13 százalékos növekedést jelent és átlagosan közel 100 riasztást hetente.

A részt vevő 30 ország emellett 5794 úgynevezett nyomon követési értesítést küldött, ami 35 százalékkal több az előző évhez képest. A veszélyes, nem élelmiszeripari termékekre vonatkozó uniós gyorsriasztási rendszer nem terjed ki a gyógyszerekre, az orvostechnikai eszközökre, vagy állati takarmányokra, amelyek saját riasztási rendszerrel rendelkeznek.

Az uniós biztos elmondta, a rendszer 2003-as bevezetése óta 2025-ben volt a legmagasabb a feljegyzett riasztások száma, több mint kétszer annyi, mint 2022-ben. A riasztások számának emelkedése a rendszer növekvő hatékonyságát és a fogyasztóknak a rendszerbe vetett bizalmát mutatja – magyarázta.

A jelentés szerint a tavaly azonosított három leggyakrabban jelentett kockázat vegyi anyagok jelenléte (49 százalék), termékek okozta személyi sérülés (14 százalék), valamint környezeti szennyezés okozta mérgezés volt. A kockázatos termékek listájának élén a kozmetikai termékek (36 százalék), a játékok (16 százalék), valamint az elektromos háztartási készülékek (11 százalék) szerepelnek.

Kiemelték, hogy a veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó termékekből eredő egészségügyi kockázatok továbbra is a riasztások fő okai, amelyek az összes bejelentés több mint felét (53 százalék) teszik ki. Ezt követi a sérülések kockázata (14 százalék) és a fulladás kockázata (9 százalék).

A kozmetikumokra vonatkozó figyelmeztetések közel nyolc százaléka a betiltott, testápolási termékekben használt butilfenil-metilpropionál, más néven Lilial (BMCHA), szintetikus illatanyag jelenlétével kapcsolatos, amely káros hatással lehet a reproduktív rendszerre és bőrirritációt okozhat. A nemzeti hatóságok első alkalommal jelentettek egy szintén betiltott vegyi anyagot, a gél lakkok és műkörömépítő zselék kötéséhez használt, körömlakkban kimutatott TPO-t (Trimethylbenzoyl-diphenylphosphine oxide), amely kockázatot jelenthet az egészségre a születés előtt, továbbá allergiás reakciókat válthat ki.

A jelentésből kiderült, hogy a Magyarországon azonosított kockázatok között tavaly a kozmetikumok (51 százalék), a díszvilágítási füzérek (22 százalék), valamint a gyermekjátékok (15 százalék) álltak. A magyar hatóságok 2024-ben 365, 2025-ben 317 riasztást jelentettek.

MTI/Felvidék.ma