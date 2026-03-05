Home Kitekintő „Ukrajna vezetése nem ismeri a genfi egyezményt”
Kitekintő

„Ukrajna vezetése nem ismeri a genfi egyezményt”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ukrajna vezetése nem ismeri a genfi egyezményt – írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely csütörtökön a Facebook-oldalán arra reagálva, hogy berendelték a magyar nagykövetség ügyvivőjét a kijevi külügyminisztériumba az orosz hadifogságból kiszabadított két kárpátaljai katona ügyében.

Gulyás Gergely azt írta: az orosz hadifogságot elszenvedő két magyar állampolgár hazaszállítása a nemzetközi joggal összhangban történt, mivel a genfi egyezmény kifejezetten nevesíti azt a lehetőséget, hogy a hadifogoly elengedésére – kérése esetén – semleges államba is van lehetőség.

Az Ukrajnában kényszersorozott állampolgárok Magyarországnak történő átadása jogszerű, sőt Magyarország alkotmányos kötelezettségének tesz eleget, amikor magyar állampolgárok védelméről gondoskodik – értékelt.

Hozzátette: Ukrajnának örülnie kellene, hogy az orosz hadifogságból két ukrán-magyar kettős állampolgár kiszabadult, nem kritizálnia kellene Magyarországot, hanem köszönetet mondani. Bár az elmúlt években megtanultuk, hogy a jelenlegi ukrán vezetés mindenért a magyar kormányt kritizálja, de semmiért nem mond köszönetet – jegyezte meg a tárcavezető.

Ha Ukrajna a nemzetközi kötelezettségek betartását fontosnak tekinti, akkor ne sértse meg az Európai Unió felé vállalt nemzetközi kötelezettségét, ne veszélyeztesse Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát, ne tartsa tovább zárva a Barátság kőolajvezetéket és tegye lehetővé a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé – írta Gulyás Gergely.

MTI/Felvidék.ma

