Home Kitekintő 1400 testvértelepülési kapcsolathoz járult hozzá a Nemzetpolitikai Államtitkárság
Kitekintő

1400 testvértelepülési kapcsolathoz járult hozzá a Nemzetpolitikai Államtitkárság

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Balázs Attila/MTI)

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által indított testvértelepülési program az elmúlt tizenhat évben 1100 település 1400 kapcsolatát indította el vagy járult hozzá ezekhez – mondta a nemzetpolitikai államtitkár szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vasmegyerben.

Nacsa Lőrinc a szabolcsi Vasmegyer és a székelyföldi Felsőboldogfalva testvértelepülési megállapodásának ünnepélyes aláírásán azt mondta: az együttműködés kölcsönösen előnyös mindkét település számára, emellett „behúztunk még egy erős és fontos szálat, egy csomót ebbe a Kárpát-medencei védőhálóba, amely elkap mindannyiunkat, amely azt üzeni, hogy minden magyar felelős minden magyarért”.

Kiemelte:

az 1400 testvértelepülési kapcsolat segítségével erősebbek lettek a vidéki települések és a külhoni magyarlakta települések egyaránt, a kormány pedig nem azt a nemzetpolitikát folytatja, amely megpróbálja ezeket a kapcsolatokat kiüresíteni és veszélybe sodorni.

„Az áprilisi parlamenti választásoknak az egyik veszélye és tétje az, hogy a nemzetpolitika továbbra is egy gondoskodó felelősséget viselni és vállalni akaró nemzetpolitika lesz-e, vagy a mostani programjainkat kiüresítő, azt veszélyeztető és a külhoni magyarokat ismét mostoha sorsba lökő politika nyer-e többséget a magyar parlamentben és a magyar kormányban” – fogalmazott.

Hozzátette: a kabinet eddig azért dolgozott, hogy ezek a kapcsolatok élővé váljanak, ezekből az egész nemzet erősödjön, ezért ezt a nemzetpolitikát és nemzeti gondolkodást kell folytatni április 12. után is.

Nacsa Lőrinc nagyon fontosnak nevezte, hogy a következő időszakban is ezt a nemzetpolitikát erősítsék, mert a közösségépítés segítségével a Kárpát-medencei magyar háló szövetében egyre sűrűbbé vált, ezek az eredmények most azonban mérlegre kerülnek és veszélyben lehetnek.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség

Ursula von der Leyen: stratégiai baklövés lenne visszatérni...

Székely szabadság napja – több száz tüntető követelt...

Ajánlásokat fogadott el az uniós lakhatási válság megoldására...

Az EP Európai Érdemrendet adományoz Volodimir Zelenszkij ukrán...

Trump: az iráni katonai konfliktus nagyon hamar véget...

Százezreket várnak a valaha volt legnagyobb Békemenetre

Európában tarthatatlan a migrációs helyzet

Hankó Balázs: a magyar szakképzés Európa harmadik legjobbja

Pintér Sándor: növelni kell a visegrádi országok és...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma