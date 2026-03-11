1400 testvértelepülési kapcsolathoz járult hozzá a Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által indított testvértelepülési program az elmúlt tizenhat évben 1100 település 1400 kapcsolatát indította el vagy járult hozzá ezekhez – mondta a nemzetpolitikai államtitkár szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vasmegyerben.

Nacsa Lőrinc a szabolcsi Vasmegyer és a székelyföldi Felsőboldogfalva testvértelepülési megállapodásának ünnepélyes aláírásán azt mondta: az együttműködés kölcsönösen előnyös mindkét település számára, emellett „behúztunk még egy erős és fontos szálat, egy csomót ebbe a Kárpát-medencei védőhálóba, amely elkap mindannyiunkat, amely azt üzeni, hogy minden magyar felelős minden magyarért”.

Kiemelte:

az 1400 testvértelepülési kapcsolat segítségével erősebbek lettek a vidéki települések és a külhoni magyarlakta települések egyaránt, a kormány pedig nem azt a nemzetpolitikát folytatja, amely megpróbálja ezeket a kapcsolatokat kiüresíteni és veszélybe sodorni.

„Az áprilisi parlamenti választásoknak az egyik veszélye és tétje az, hogy a nemzetpolitika továbbra is egy gondoskodó felelősséget viselni és vállalni akaró nemzetpolitika lesz-e, vagy a mostani programjainkat kiüresítő, azt veszélyeztető és a külhoni magyarokat ismét mostoha sorsba lökő politika nyer-e többséget a magyar parlamentben és a magyar kormányban” – fogalmazott.

Hozzátette: a kabinet eddig azért dolgozott, hogy ezek a kapcsolatok élővé váljanak, ezekből az egész nemzet erősödjön, ezért ezt a nemzetpolitikát és nemzeti gondolkodást kell folytatni április 12. után is.

Nacsa Lőrinc nagyon fontosnak nevezte, hogy a következő időszakban is ezt a nemzetpolitikát erősítsék, mert a közösségépítés segítségével a Kárpát-medencei magyar háló szövetében egyre sűrűbbé vált, ezek az eredmények most azonban mérlegre kerülnek és veszélyben lehetnek.

MTI/Felvidék.ma